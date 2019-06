Los contratos indefinidos a menores de 25 años caen casi un 23% en Córdoba

Un estudio ha puesto de manifiesto la caída en picado que han sufrido los contratos indefinidos firmados por jóvenes menores de 25 años en la provincia de Córdoba en los cinco primeros meses de este año. Este análisis, realizado por la empresa de recursos humanos Randstad a partir de datos del SEPE, indica que en este arranque de 2019 los contratos indefinidos a jóvenes han caído casi un 23% en la provincia si se comparan los datos con el mismo periodo del año pasado.

Según las cifras, entre enero y mayo de este año se han firmado solamente 270 contratos indefinidos por parte de menores de 25 años, mientras que en el mismo periodo de 2019 esa cifra llegó a las 350 contrataciones. Esto supone un descenso de un 22,9% en un año.

El análisis de Randstad revela que la contratación indefinida a menores de 25 en Andalucía ha registrado en los primeros cinco meses más de 5.000 contratos, la segunda mayor cifra de la década, aunque se ha reducido un 4,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, 2,8 puntos porcentuales menos que la media nacional.

A nivel nacional, la contratación indefinida en este segmento supone más de 77.000 firmas convirtiéndose en la segunda mayor cifra de la década, pero experimentando, con respecto al mismo periodo de 2018, una caída del 7,7%. Durante los primeros cinco meses del año se firmaron 77.131 contratos, mientras que en 2018 fueron 83.590. La cifra de este año es la primera en experimentar un descenso con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado desde 2013, aunque se trata del tercer número de contrataciones más alto desde 2008.

"La generación de empleo en España sigue arrojando datos positivos, aunque se detecta cierta desaceleración, una tendencia que también se está dando en los menores de 25 años, una fuerza de trabajo fundamental para el mantenimiento del estado del bienestar en el que vivimos. En este segmento de edad, la contratación temporal sigue registrando cifras récord, aunque se reduce la contratación indefinida en el último año. La moderación en el crecimiento indefinido no tiene por qué ser una mala noticia per se, ya que puede venir motivada por la apuesta por la formación de los jóvenes, que les impide combinar sus estudios con una incorporación indefinida, o por una mayor demanda de flexibilidad. Aún es pronto para emitir valoraciones, hasta que no veamos si este cambio de tendencia se mantiene en el tiempo", el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez.