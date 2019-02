Córdoba lidera la subida de los contratos indefinidos para mayores de 45 años

Córdoba lideró en Andalucía, durante el año 2018, la firma de contratos indefinidos por mayores de 45 años. Lo hizo junto a las provincias de Granada y Almería y superó la media de crecimiento de Andalucía, situada en un 20,8%. Así lo ha informado la empresa de recursos humanos Randstad que, a través de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha analizado la contratación indefinida en la población mayor de 45 años.

En el caso de Córdoba, durante el año 2018 se formalizaron en la provincia un total de 2.727 contratos para mayores de 45 años, mientras que el año anterior esa cifra se quedó en 2.115. Por lo tanto, en un año estos empleos se han incrementado en casi un 29%.

Este dato es significativo ya que el colectivo de trabajadores que supera los 45 años ha sido uno de los más castigados durante la crisis económica. Un último informe elaborado por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Córdoba exponía que los trabajadores de más de 45 años eran los que más engrosaban el apartado de parados crónicos. Estos desempleados son aquellos que durante la crisis económica se quedaron sin trabajo y no han vuelto a incorporarse al mercado laboral. De ahí la importancia de esta contratación que además es indefinida, por lo tanto, de mayor calidad.

Según el informe de Randstad, Córdoba es la tercera provincia de Andalucía que más creció en este sentido durante el año pasado. Sobresalió por encima del resto la subida registrada en Granada, donde se firmaron 4.955 contratos indefinidos por parte de mayores de 45 años, por los 3.472 del año anterior, lo que dejó un incremento de cerca de un 43%.

Durante 2018 se formalizaron en la provincia 2.727 contratos

La otra provincia cuyo porcentaje de subida se situó por encima de Córdoba fue Almería, que pasó de 3.644 contratos de este tipo en 2017 a 4.790 al año siguiente, consiguiendo así un incremento de más de un 31%.

Todas las provincias andaluzas registraron incrementos en estos contratos, pero tanto Córdoba como Almería y Granada se situaron por encima del resto. En total, en la comunidad autónoma se firmaron 37.166 contratos indefinidos por mayores de 45 años durante 2018, mientras que el año anterior la cifra se quedó en menos de 31.000, lo que supuso una subida de casi un 21%. El crecimiento no fue a más por subidas menos destacadas en provincias como Cádiz, donde no se llegó a un 4%, o Sevilla, que no superó el 12%.

La provincia de Andalucía donde menos crecieron estos contratos fue Cádiz

A pesar de que se trata de un buen dato, este tipo de trabajadores, los mayores de 45 años, aún sufren los varapalos del desempleo. En enero de 2019, los últimos datos actualizados por el Observatorio Argos, en la provincia de Córdoba había 33.049 parados mayores de 45 años, mientras que en el mes anterior, diciembre de 2018, se registraron 32.446, lo que supone un aumento de casi un 2%. Además, teniendo en cuenta los últimos datos, en enero se registraron en Córdoba en total 69.179 desempleados, por lo que el colectivo de mayores de 45 años representó casi el 48% de esa cifra, prácticamente la mitad.

Aún así, desde Randstad han apuntado que “se habla de los mayores de 45 años como uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral cuando son, en realidad, uno de los principales motores de la economía española”. Según el informe de esta empresa de recursos humanos, uno de cada cuatro contratos indefinidos que se firmaron en 2018 fue a mayores de 45 años. “Detrás de este fuerte crecimiento entran en juego al menos dos factores: en primer lugar, 2018 ha sido un año en el que la contratación ha alcanzado un récord histórico en España, por lo que es lógico ver incrementos en todas las franjas de edad. Además, la pirámide laboral en España se está invirtiendo. Son menos los jóvenes que entran en el mercado, por lo que cobran más peso en el mercado de trabajo los trabajadores de más de 45 años. Unos trabajadores que, por otra parte, cuentan con un nivel de cualificación cada vez más elevado”, ha explicado el director de Randstad Research, Valentín Bote.

Los desempleados mayores de 45 años suponen el 48% del total de parados

Randstad ha destacado también que la conversión de los contratos temporales a indefinidos, indicador de la solidez del empleo, crece con más intensidad en el segmento de a partir de 45 años. Con un aumento del 40,2% respecto a 2017, las conversiones de contratos en este colectivo alcanzaron los 198.764, esto a nivel nacional.