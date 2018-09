El conflicto por la Mezquita se eleva al debate andaluz y enfrenta a PSOE y PP

El debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral tras el informe al respecto dado a conocer el pasado sábado de la comisión creada por el Ayuntamiento que concluye que el monumento nunca fue de la Iglesia Católica es como una bola de nieve que no para de crecer. De momento, en sólo un par de días ese debate ya ha trascendido lo local y municipal y también se ha trasladado al ámbito regional, donde parece que, con unas autonómicas a la vuelta de la esquina, promete perpetuarse.

Los últimos actores en entrar en escena han sido el presidente andaluz del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez. El primero de ellos, en declaraciones a Canal Sur, se refirió a ese informe que plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que la Iglesia llevó a cabo en 2006, asegurando que es partidario "de no tocar las cosas que funcionan". Moreno Bonilla llegó a comparar la situación actual de la Mezquita con la de la Alhambra de Granada, criticando "la pésima gestión [de este último monumento], con corruptelas con las audioguías, que se benefician una parte, y la queja permanente de todos los operadores de cómo se gestiona". Por lo que insistió en que "si la Mezquita está bien gestionada y los cordobeses están contentos, no toquemos lo que funciona".

El líder del PP-A recuerda el escándalo de la Alhambra de Granada

Mientras, en las antípodas del líder regional popular, el consejero de Cultura de la Junta afirmó que el Gobierno andaluz ha defendido siempre que la Mezquita de Córdoba es de todos los cordobeses".

"Entendemos que debe ser un edificio público, como lo era antes de la inmatriculación, y desde luego no tenemos que decir nada en cuanto a la gestión", reiteró Vázquez, quien afirmó que "puede ser público de titularidad pero la gestión la puede venir desarrollando como lo ha venido haciendo la Iglesia en los últimos años, en décadas". "Es importante devolver a lo público lo que era de todos los cordobeses. Las inmatriculaciones las permitió una ley del PP; es una puerta que chirría cuando se mueve, porque lo que era público no puede pasar a manos privadas", insistió.

Moreno Bonilla y Vázquez no fueron los únicos actores políticos que ayer hablaron sobre el informe de la comisión creada por el Ayuntamiento. También lo hicieron el primer teniente de alcaldes, Pedro García (IU) y la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio (PSOE). El primero de ellos -en declaraciones a los periodistas- le pidió al PSOE [su socio de cogobierno] que "sea coherente con lo que ha defendido en las 51 medidas [incluidas en el pacto de gobernabilidad] para el modelo de ciudad donde lo público prevalezca" de cara a revertir la titularidad pública del monumento. "Ahora toca la parte más importante, con el informe jurídico de esa magnitud, ahora toca el qué hacer y el Ayuntamiento no cumplirá hasta que no se revierta la realidad", sentenció García. "Ahora queda lo más importante, saber si el Gobierno central va a actuar anulando la legislación que permitió las inmatriculaciones de la Iglesia o si el Ayuntamiento va a tener que acudir a los tribunales para reclamar la titularidad del mismo", añadió García.

Para él, el asunto de la titularidad de la Mezquita-Catedral "es sólo la punta del iceberg" de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia. "Si cae la Mezquita-Catedral, caerá todo lo demás; se desmoronaría una de las jugadas urbanísticas y económicas más importantes que se han hecho en nuestro país, la de las inmatriculaciones de bienes públicos por parte de una entidad privada, el mayor expolio urbanístico de la historia de Europa como mínimo", defendió.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, por su parte, quiso mandar un mensaje de "tranquilidad" tras toda la polémica generada y garantizó que se va a "respetar y de alguna manera preservar el culto católico dentro de la Mezquita-Catedral". Ambrosio, sin embargo, no dio nuevas pistas de cuál será el siguiente paso que va a dar el Ayuntamiento y prácticamente dejó esa decisión al Gobierno central. En el gobierno municipal, de hecho, todavía están analizando el documento, que se hizo público el sábado pero que llevaba elaborado un tiempo antes. En este sentido, reconoció que el informe será objeto de un análisis detenido y que se le trasladará al Gobierno de España y al de Andalucía, y dejó claro que "son otras instituciones las que tienen que tomar decisiones". Es más, limitó el papel del Ayuntamiento al de "acompañamiento" en la estrategia que se siga a partir de ahora y que el comité de expertos fija en un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Hipotecaria por parte del Gobierno.

La regidora aclaró que el Consistorio va a seguir "ofreciendo la mano y los espacios de colaboración" al Cabildo para la gestión del templo y para las cuestiones que tienen que ver con la marca Córdoba y la Mezquita-Catedral y rechazó que a raíz de este informe se pueda generar "crispación", como apuntó el domingo el PP, cuyo portavoz, José María Bellido, restó además validez al documento. En este sentido, Ambrosio calificó de "llamativo" el hecho de que Bellido defienda que "la titularidad tenga que ser de la jerarquía" eclesiástica y "no se haya puesto del lado de los cordobeses".