La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa exige al Gobierno ampliar los ERTE a todos los sectores

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha exigido al Gobierno central que amplíe los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a todos los sectores, al tiempo que ha incidido en la necesidad de conocer ya las medidas a tomar.

Cuerva, que ha estado presente en la asamblea general extraordinaria de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) para reelegir a Antonio Díaz como presidente, ha dicho que los empresarios "pedimos una cosa muy sencilla" que es algo, ha incidido, que también reconoce el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "No dejar a nadie atrás".

El presidente de la Cepyme entiende que los ERTE deben aprobarse para "aquellas empresas que lo necesiten, estén en el territorio que estén y del sector que sean".

Pendientes aún de que se produzca una reunión entre el Gobierno y los agentes empresariales, Cuerva ha reprochado que todavía no haya un plazo establecido para la ampliación de estas protecciones. "No podemos estar a 23 de septiembre con la incertidumbre de si nuestras empresas estarán metidas" en ese acuerdo, ha denunciado el presidente de la Cepyme, que ha recordado que estos procedimientos "no hacen más que proteger al empleo". "No es de recibo que no sepamos a lo que nos acogemos el 1 de octubre, hay que ampliar el plazo", ha incidido Cuerva.

Además, también ha hecho referencia a la medida tomada en Alemania en este sentido, donde se ha extendido la protección de los ERTE hasta el 31 de diciembre de 2021. Eso sería lo ideal para estos empresarios ya que, según Cuerva, se podrían centrar los esfuerzos en otros sentidos cuando este tema esté totalmente zanjado.

Por otro lado, y ante la posibilidad de que ni siquiera los ERTE puedan salvar gran parte del empleo en el país, Cuerva ha dicho que "a las empresas no les gusta deshacerse de su bien más preciado que es el trabajador" y dice que el camino que vendrá a partir de ahora lo marcará "la situación económica, sanitaria y social que tengamos".

A ello ha añadido que "proteger el empleo en muchas ocasiones puede ser ajustar la dimensión de la compañía" dudando entre si es más adecuado mantener todo el tejido "o prescindir de tres trabajadores para mantener a otros diez".