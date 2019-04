El condenado a prisión por disparar a tres guardias civiles recurre al TSJA

El hombre de unos 39 años condenado a penas que suman 34 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, en concurso con otro de atentado, así como dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, supuestamente cometidos al disparar a tres agentes de la Guardia Civil tras atrincherarse en su casa en diciembre de 2015 en Montalbán, acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según han informado desde la defensa, “no se han tenido en cuenta las atenuantes de drogadicción”, que en la sentencia los jueces consideran “no acreditada”, así como “ni la de reparación del daño”, después de que ha ingresado “muy poca cantidad para las lesiones producidas”.

En este sentido, la defensa solicitaba una pena “notoriamente inferior” con “un concurso de delitos por atentado con lesiones”, de manera que ha decidido presentar recurso de apelación ante el Alto Tribunal andaluz tras la resolución judicial de la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba. La defensa intentó probar que el acusado no tenía intención de matar a nadie, ni era “un ataque con trampa”, porque no sabía que detrás del cristal del zaguán había un agente de la Guardia Civil, por lo que no se debería considerar al delito de atentado contra la autoridad.