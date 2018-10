Más de 20 comunidades inician las obras de instalación de ascensores

Hace sólo unos días, el PP, por boca su parlamentaria andaluza Rosario Alarcón volvió a denunciar por enésima vez que " todavía hay 46 comunidades de propietarios y vecinos de Córdoba que siguen esperando que la Junta de Andalucía instale el ascensor prometido". Ayer, la Junta informó de que más de 20 comunidades de propietarios de la provincia de Córdoba, "la gran mayoría de ellas en la capital", están ejecutando o están a punto de iniciar las obras acogidas a los expedientes de Rehabilitación Singular de Edificios que tramitaron en su día "y que, como consecuencia de las restricciones presupuestarias impuestas por la crisis, quedaron pendientes de recibir las ayudas reconocidas en los convenios firmados con la Junta".

De las 44 comunidades que, teniendo suscritos los convenios, no pudieron ejecutar las obras, según detalló la delegada Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta en Córdoba, Josefina Vioque, 13 han sido archivados por desistimiento de las comunidades de propietarios que los promovieron; 11 han iniciado y en algunos casos incluso han finalizado ya las obras; otros 10 están a punto de iniciarlas, una vez que se han nombrado las direcciones técnicas para las obras, y los 10 restantes siguen en tramitación, aunque ya muy avanzada, por lo que se espera pronta la firma de la adenda necesaria para que puedan contratar los trabajos. "Ya hay terminados cinco, dos de ellos en Córdoba, y el resto en Cabra, Lucena y Puente Genil. Además, otros siete están en obra con un presupuesto total de 850.000 euros", especificó la delegada. "Con estas actuaciones se cumple con el compromiso que la presidenta Susana Díaz adquirió con el nuevo Plan de Vivienda 2016, después de que la crisis frenara esas actuaciones", añadió.

Desde que se puso en marcha el programa, se han colocado 423 nuevos elevadores

Vioque relató que se ha premiado en la convocatoria con cinco puntos a aquellas comunidades que tenían el proyecto ya redactado o la licencia de obra aprobada. La delegada defendió que se trata de actuaciones importantes, "dado que afectan a personas, en muchos casos mayores, que están sufriendo la imposibilidad de salir de sus viviendas al no contar con ascensor, somos conscientes de ello". Vioque insistió en que, no obstante, se están encontrando con edificios "en los que es casi imposible o imposible colocar un ascensor porque no hay espacio físico para ello; en algunos edificios ha habido incluso que desplazar las escaleras para ubicarlo", dijo. "Esas dificultades nos la hemos encontrado en barrios con parques muy antiguos de vivienda y en los que es imposible solventar el problema al 100%", dijo.

Desde la Junta recordaron que el programa de Rehabilitación Singular ha permitido actuar en la provincia de Córdoba, desde que se puso en marcha en el año 2005, en 549 edificios. De las obras acogidas a estas subvenciones se han beneficiado 8.240 familias. La mayor parte de las ayudas otorgadas se destinó a la instalación de 423 nuevos ascensores en otros tantos bloques de viviendas y la mejora de los existentes en otros 14 edificios residenciales, todos ellos de titularidad privada. Para esas actuaciones, las comunidades de propietarios recibieron subvenciones que alcanzaban entre el 75% y el 95% de los presupuestos de obras.

Como consecuencia de las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis, a partir de 2010 quedó interrumpida la tramitación de los expedientes que habían obtenido la resolución de ayuda. Sin embargo, aquellas comunidades, 44 en total en la provincia, que en ese momento tenían firmados los convenios con la Junta y otorgadas las subvenciones mediante las resoluciones correspondientes, fueron reactivados en 2016, a partir de la entrada en vigor del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. El plan ordenaba el archivo, por falta de presupuesto, de los expedientes que no tenían resolución de ayuda, pero garantizaba disponibilidad presupuestaria para atender aquellos otros con convenio firmado y la ayuda aprobada.