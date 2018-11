El comercio cree que Córdoba merece "un alumbrado mejor"

La vicepresidenta del comercio del centro, Centro Córdoba, Isabel Fernández, consideró ayer que la ciudad "merece un alumbrado mejor" en referencia a la iluminación que se está instalando en las principales arterias comerciales. "Ya lo está diciendo la gente y sólo con pasearse se puede ver lo triste que es", dijo. No obstante, aún no se ha encendido el alumbrado -algo que ocurrirá previsiblemente en el puente de la Constitución-, por lo que no se puede apreciar el resultado final. Algunas opiniones vertidas en las redes sociales han comparado las luminarias de la calle Cruz Conde con un somier.

Fernández aseguró que el comercio está "atravesando momentos muy complicados" y que el alumbrado navideño, que debería ser "un aliciente no sólo para nuestro sector, sino también para el turismo" no ayuda a mejorar las previsiones de ventas. "Puede que se incrementen algo, pero los empresarios están muy decepcionados", sobre todo porque eventos como el Black Friday "han obligado a que muchos pequeños comercios hayan tenido que adelantar los descuentos". La vicepresidenta de Comercio Córdoba hizo estas declaraciones acompañada del portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, quien aseguró que desde el Ayuntamiento, si llega a la Alcaldía, impulsará "un plan de aparcamientos" porque "es imposible aparcar en el Centro y al final se produce la muerte por estrangulación". Bellido manifestó que, además de facilitar la movilidad, se centrará en mejorar "la climatización a través de más zonas de sombra y entoldado".

El portavoz del PP alertó de que "el comercio tradicional se está perdiendo", algo que se está haciendo en calles como Cruz Conde. "Hay que tomar medidas para que el comercio minorista no desaparezca", insistió el también candidato a la Alcaldía por el PP.