El cogobierno responde a las críticas populares sobre su gestión con cifras de mejora del empleo

Un día después de que el portavoz municipal del PP, José María Bellido, hiciera balance de los tres años de mandato del equipo de gobierno del PP y el PSOE denunciando, entre otras cosas, que "no tienen proyecto de ciudad" y que "han sido tres años perdidos para Córdoba", el equipo de gobierno ha contestado y lo ha hecho con las cifras de la mejora del empleo en la ciudad durante su mandato.

La primera en contestar fue la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien insistió en que esa mejora del empleo es fruto del trabajo de los agentes económicos y sociales de la ciudad. Ambrosio dijo que "la ciudad se ha puesto en marcha en estos tres años, en los que ha salido de la parálisis a la que tenía sometido el PP y está bastante claro hacia dónde se quiere ir". Posteriormente, la portavoz municipal del PSOE, Carmen González insistió en que "Córdoba está en marcha, pese al mandato anterior", en el que "el portavoz del PP, José María Bellido, puso en funcionamiento como edil de Hacienda los recortes y restricciones impuestos por Mariano Rajoy desde el Gobierno central". Precisó que con el PP en el gobierno local el paro aumentó en la ciudad en más de 4.100 parados, "mientras que en estos tres años ha habido un descenso superior a 8.400 personas, casi un 20% en la caída del paro", defendió. "Ahora existe mayor estabilidad en el empleo que se genera en la ciudad", añadió.

La portavoz del PSOE también habló de que el gobierno municipal ha ejecutado el 91,8% del crédito consignado para Personal en las cuentas de 2017 "porque están en marcha más de 20 procesos selectivos y concursos que exigen reserva de fondos".

González habló de este asunto relativo a Recursos Humanos, "dado que la cifra difundida por el sindicato CTA sobre la ejecución del presupuesto de 2017 relativo a Personal no es correcta". Detalló que "el crédito no ejecutado asciende a 7.450.461 euros, lo que representa una ejecución del presupuesto de 2017 del 91,8%". En este sentido, indicó que "la dotación sin incluir de los planes de empleo en 2017 fue 91.734.014 euros y de esta cantidad se ejecutó 84.283.553 euros". En cambio, en la información facilitada por CTA, agregó, "no se contempla que los planes Emplea y de Inclusión Social tienen un carácter bianual y se van a ejecutar al 100%".

La portavoz socialista recordó que "en el mandato anterior el PP no convocaba plazas en el Ayuntamiento y eso hacía que no se tuviese que aplicar la exigencia de consignar en el presupuesto su dotación económica desde que éstas salen a oposición o concurso y hasta la toma posesión".