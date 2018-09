El cogobierno fija para antes de 2019 el cambio de nombre de calles

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) tendrá en este mes la terna para renombrar cada una de las 15 vías franquistas acordadas en la comisión sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Posteriormente, esa propuesta irá a la Gerencia Municipal de Urbanismo, para finalmente ser aprobada por el equipo de gobierno municipal en Junta de Gobierno Local. Teniendo en cuenta los plazos del proceso, la teniente de alcalde delegada de Hacienda y Participación, Alba Doblas, aseguró ayer que la intención es que el cambio de nombres de las 15 calles acordadas en dicha comisión "se produzca antes de final de año, porque lo que queda del proceso es lo más simple". "El trabajo está muy avanzado; el Consejo del Movimiento Ciudadano ha colaborado intensamente en la recogida de propuestas. Ha habido una gran respuesta ciudadana, con más de un centenar de propuestas de nombres", puntualizó la edil.

Doblas recordó que el Consejo del Movimiento Ciudadano acordó "prolongar hasta finales de verano la recogida de propuestas, con lo cual se empezará en el momento que hagan la terna para la diferentes calles según el procedimiento establecido por Participación Ciudadana".

El pasado 14 de febrero el Pleno municipal aprobó -con los votos a favor del PSOE, IU y Ganemos- el dictamen elaborado por la comisión la comisión sobre la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que establecía, entre otras medidas, la retirada del nombre de 15 calles por su vinculación con el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, según el criterio de la propia comisión. Ciudadanos y UCOR se abstuvieron y el PP reprodujo el voto que en su momento dio en ese grupo de trabajo, es decir, a favor de las exhumaciones, de los lugares de la memoria y de diez calles y en contra de cinco vías que, a su juicio, no estarían afectadas por la Ley de Memoria Histórica y Democrática. Estas son: José Cruz Conde, avenida Conde de Vallellano, plaza de Cañero, Cronista Rey Díaz y José María Pemán. Para el cogobierno y Ganemos la aprobación de la retirada de los nombres fue un "hito histórico" y un momento de celebración de la ciudad. Para la oposición, no había tantos motivos festivos porque se estaba imponiendo un criterio con el que no está de acuerdo gran parte de la ciudad.

Aparte de las cinco anteriores ya mencionadas, las otras diez vías que cambiarán de nombre antes del final de este mismo año, si se cumplen las previsiones del Ayuntamiento y tras el proceso participativo iniciado para llevar a cabo dicho cambio serán la calle General Franco, en la barriada del Ángel en Alcolea, Joaquín Benjumea -situada en Cañero-, Joaquín López Huici, Fernando Fernández Martínez, Periodista Aguilera, Periodista García Prieto, Periodista Quesada Chacón, Poeta Antonio Arévalo, Poeta Francisco Arévalo y Glorieta de los Artilleros.