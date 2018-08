El cogobierno pone en duda la encuesta de servicios públicos y defiende su labor

La reciente publicación del Barómetro de Satisfacción de Servicios Urbanos, publicado por el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), ha puesto de relieve una clave: algo más de la mitad de los cordobeses está satisfecha con los servicios que prestan las empresas municipales, si bien la valoración global es negativa, algo relacionado, según la propia encuestadora, con "una cierta censura política al gobierno municipal" y no así a su labor en las calles. Preguntados por esta cuestión, ambos partidos que conforman el cogobierno municipal, PSOE e IU, no encuentran una explicación clara y hablan de contradicción y sesgo político. Esto último lo comentó ayer a el Día el actual el teniente alcalde delegado de Presidencia, Emilio Aumente, quien reconoció que "no sé a qué es debido" dicha diferencia entre ambas valoraciones. Se trata, añadió, "de encuestas extrañas que te dan datos sorprendentes" y apuntó que todo depende de "cómo se hacen las preguntas" y de lo subjetivo que pueden llegar a ser todos estos procesos de encuestas.

Aún así, Aumente sí que valoró esa parte buena del observatorio, la que apunta que el 53% de los cordobeses está contento con el trabajo que prestan empresas como Sadeco, Emacsa o Aucorsa. Esa buena nota, como destacó el también delegado de Seguridad, se ha conseguido porque "desde el principio del mandato se ha trabajado por unos servicios de calidad" a pesar de, apostilló, las carencias de personal que desde esos primeros momentos ha pasado el cogobierno.

El barómetros valora los servicios de manera individual, pero no aprueba de forma global

Con ello, para Aumente, datos de este tipo -los buenos, no los malos- suponen "un acicate" para "seguir mejorando". Con ello, el delegado de Presidencia sí reconoció que "abrir y cerrar una ciudad todos los días" y mantenerla en buen estado no es un trabajo fácil, de ahí que este porcentaje "nos reconforte para seguir mejorando".

Dentro de esas valoraciones, la limpieza viaria, y en especial la recogida de excrementos de mascotas, es la parte que menos contenta tiene a la población cordobesa. Para Aumente, "el problema no es sólo la recogida" sino que "los dueños que llevan mascota tienen la responsabilidad de mantener la vía pública" en buenas condiciones. Es decir, sentenció, "se tiene la responsabilidad de no ensuciar".

Sobre este último tema y en la misma línea se pronunció el primer teniente de alcalde y portavoz de IU en Capitulares, Pedro García, quien cargó la "responsabilidad absoluta" de este último apartado en "quien no recoge" lo que ensucia su mascota. El Ayuntamiento, agregó, puede actuar por medio de Policía Local, que en muchas ocasiones viste de paisano para tal vigilancia, pero todo debe "partir de la educación" de los viandantes.

En un análisis general, García manifestó que los resultados del observatorio son "contradictorios" por el hecho de que se valore bien el resultado de un trabajo, que es lo que se ve a través de las empresas municipales, pero no a quiénes dirigen dichas laborales desde los sillones.

Eso sí, al igual que Aumente, el también delegado de Turismo habló de la parte menos mala del estudio, la que habla de unos servicios bastante buenos para la ciudadanía. "Estamos contentos y satisfechos del trabajo que hemos realizado", afirmó García. El presidente de Sadeco, una de las empresas mejor valoradas en cuanto a la recogida de basura, hizo referencia a la buena nota que se lleva la labor de la empresa de saneamientos o Parques y Jardines (el área mejor valorada). "Parques y Jardines estaba a punto de privatizarse" y "Sadeco estaba en condiciones lamentables", recordó García, quien destacó que a día de hoy "son solventes" por la inversión del cogobierno para poder rescatarlas.

La encuesta, según informó OSUR, fue realizada por Ipsos a 5.137 personas, y Córdoba sigue en los puestos de cola en el ranking, pasando del puesto 24 el año pasado, al 27 de este 2018.