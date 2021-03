El cogobierno de Córdoba espera que Gómez Calero se pronuncie esta semana sobre si acepta el acta de edil

El cogobierno espera que María Luisa Gómez Calero se pronuncie esta semana sobre si acepta o no el acta de edil que dejó Eva Timoteo (Cs), según ha destacado la portavoz del grupo municipal de Cs y primera teniente de alcalde del Consistorio, Isabel Albás. "Entendemos, porque los tiempos así lo marcan, que a lo largo de esta semana María Luisa tomará la decisión que tome y yo vuelvo a pedir una vez más respeto hacia esa decisión que tome, ya que esa decisión es muy importante", ha detallado.

Albás ha detallado que ella personalmente no se ha reunido con Gómez Calero, pero que sí quien fue la número seis de la candidatura de la formación naranja en las pasadas municipales se ha reunido con el partido de cara a esa decisión. "Desde el grupo municipal popular estamos manteniendo conversaciones continuas con Ciudadanos para ver cómo se va afrontando esta situación, pero lo primero es que esta persona decida si toma o no el acta y en qué condiciones la toma", ha destacado el portavoz del grupo municipal del PP y teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico.

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba tomó conocimiento el pasado jueves de la renuncia al cargo de concejal efectuada por Eva Timoteo, así como la solicitud de la oportuna credencial para María Luisa Gómez Calero. Timoteo, que era teniente de alcalde de Servicios Sociales, dimitió como edil después de que se descubriera que había estado durante más de año y medio ejerciendo un cargo público con dedicación exclusiva y cobrando por su actividad de procuradora sin contar con la compatibilidad necesaria.

Gómez Calero fue gerente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y dimitió hace un año tras denunciar las "presiones" que entendía estar sufriendo por parte del presidente del organismo, Manuel Torrejimeno (Cs), a la vez que señaló que si llegara el momento de que se produjera alguna baja en Cs -partido que la expulsó como militante- en el Ayuntamiento, renunciaría al acta, "para que no quede duda de que no quiero el sillón", apostilló entonces. Gómez Calero dejó su cargo después de insistir en que Torrejimeno la estaba forzando a realizar acciones que rozaban la prevaricación. Si finalmente Gómez Calero acepta el acta lo podría hacer también como concejal no adscrita.

Al respecto, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, dijo la pasada semana que espera que la persona que se integre con el acta de edil de Cs tras la dimisión de Timoteo "asuma la responsabilidad que tiene para con todos los ciudadanos y que, sea sea quien sea, sea proactivo a la estabilidad del gobierno y, sobre todo, para proyectos tan importantes para la ciudad como la base logística del Ejército de Tierra". "No nos podemos permitir el conjunto de los cordobeses que otro tipo de cuestiones, políticas, legítimas, del orden que quieran, pongan en duda los proyectos", subrayó el regidor, para insistir en que confía en que por parte de Cs "se resuelva con prontitud esta situación de la mejor manera posible". No obstante, comentó que "se va en los ritmos que marca la legislación".

El alcalde defendió que "es importante la estabilidad, y más en estos momentos y viendo lo que se observa en otras ciudades y comunidades autónomas españolas". Según remarcó, "en Córdoba hay un gobierno estable", y entiende que "el momento que se atraviesa como sociedad en conjunto en toda España es muy difícil", pero en la ciudad "hay retos importantes por delante", ha resaltado.