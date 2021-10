Los estudiantes es a lo que más temen, pero yo estaba deseando que nos lo dieran, el cero, sí, que ya estamos en el cero, y en teoría podemos volver a hacer todas las cosas que hacíamos antes de que llegara el mal virus este que nos ha tocado. Cero, y esperemos que ahí nos quedemos ya para siempre, que vaya telita y vaya fatiguita todo lo que hemos pasado y que ojalá no vuelva.

Yo cuando dicen que de todo se aprende como que me quedo así con una cara rara, porque yo espero no aprender nada de algunas cosas. Y de esta pandemia, precisamente, no quiero aprender nada, lo que me gustaría es olvidarme, precisamente, como si nunca hubiera pasado, pero me parece que eso nos va a costar más de lo que imaginamos. Como que también nos va a costar llevar la vida que llevábamos, aunque a alguien le parezca raro, pero es que hemos cogido muchos miedos y muchas historias que nos va a costar desprendernos de ellas.

Pero bueno, que la cosa va bien y no la podemos estropear, por nada de este mundo, con todo lo que nos ha costado y todo lo que hemos pasado hasta llegar aquí, que ha sido mucho, un mundo diría yo. Yo también creo que hay que empezar a hablar menos del tema este y empezar a normalizarlo, y es que se va a quedar con nosotros, con lo cual vamos a acostumbrarnos. Y es que es como la gripe, que la tenemos encima desde siempre, que yo siempre la he conocido, y ya está, y la he pasado alguna vez, pero pocas. Y lo mismo que no se cuentan los que se contagian y los que mueren de gripe cada día, a lo mejor tienen que empezar a hacer eso con esto, digo yo.

Pero vamos a hablar de cosas más bonitas, y eso que el cero es bonito, y también de cosas olorosas, y es que llega Flora, que es una cosa nueva pero la verdad es que hay que conseguir que se quede para siempre, porque lo merece. Porque no es solo lo bonito que es, ni como huele, es la cantidad de gente que trae a Córdoba, pero tela marinera, una cosa mala, lo que yo les diga, y esas cosas hay que hacer que funcionen, sí o sí.

Lo mismo que está funcionando nuestro Córdoba, que vaya tela cómo está ganando los partidos y pasando las eliminatorias, que todo hay que valorarlo, aunque esté en la categoría que está. Y hablando de cosas más bonitas, que ya tenemos San Rafael aquí, y habrá que ir pensando en un pedazo de perol, para celebrar el cero y todo lo bueno que nos queda, que seguro es mucho, que también hay que quererlo.