Más de un centenar de personas en Córdoba exigen un pacto para la reconstrucción social de España

Más de un centenar de personas, convocadas por los sindicatos de UGT y CCOO, se han concentrado este sábado en la plaza de las Tendillas de Córdoba para exigir a los políticos y líderes un pacto para la reconstrucción social y económica de España.

Los sindicatos, acompañados por otros colectivos como el de los pensionistas y partidos políticos como Podemos, han criticado los debates entre partidos políticos en el Congreso. "Creemos que no es el momento, es el momento de que pacten para una verdadera reconstrucción social en España", ha asegurado la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego.

Borrego, junto al secretario general de UGT, Vicente Palomares, ha hecho un resumen de la crisis que ha generado en coronavirus y la han comparado, además, con cómo se abordó la crisis económica del año 2008 que, aseguran, no se debe repetir.

"Llamar la atención sobre que una sociedad distinta es posible, un infortunio se puede convertir en una oportunidad de analizar lo que funciona y lo que no en la sociedad", ha resaltado Palomares y se ha referido a los servicios públicos que "hemos visto tremendamente aminorados, no podemos permitir más recortes en la sanidad", ha afirmado.

Para Palomares, "el capital no puede prevalecer por encima de todo, tienen que ser las personas, la economía tiene que estar al servicio de la gente, es momento de que se apueste por las personas, de que nadie se quede atrás, no se puede cometer los mismos errores del año 2008 con políticas totalmente inadecuadas que no dieron respuesta a la sociedad", ha criticado.

Los sindicatos han insistido en que los políticos junto a los demás sectores económicos deben buscar fórmulas para que los trabajadores vayan teniendo liquidez y dinamicen la economía. "No sabemos si los ERTEs hasta septiembre serán suficientes para acabar con la pobreza y el desempleo que ha generado el coronavirus", ha apostillado Borrego.

Por su parte, Palomares ha insistido en que "ahora mismo Europa apuesta por gastar, si hay que tener un nuevo modelo impositivo tengamoslo, donde paguen más los que más tienen". Se ha referido también a la igualdad de género y diversidad sexual, "tenemos que avanzar y entender que las personas no pueden estar pagando un precio más alto en esta sociedad por elegir a quién querer y cómo lo quieren querer" ha dicho refiriéndose al Día del Orgullo LGBTi.

Los sindicatos han aprovechado para lamentar y recordar a las víctimas de la pandemia en Córdoba y España así como a los trabajadores esenciales de los servicios públicos que "se han jugado la vida y la de sus familiares por estar junto a todos nosotros".