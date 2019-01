Un camino abierto en 1979

Los orígenes históricos de la Policía Española se pueden remontar a la Santa Hermandad, un cuerpo especial de vigilancia rural de caminos creado en el siglo XV por los Reyes Católicos, pero no es hasta enero de 1824 cuando fue creado el Cuerpo de la Policía General de Vigilancia y Seguridad Pública del Reino por el monarca Fernando VII, encomendándoles velar por la seguridad de las ciudades y la prevención y persecución del delito, “primer antecedente de lo hoy es la Policía Nacional”. Con este recordatorio ha comenzado el comisario jefe provincial, Jesús Gómez Palacios, el acto de celebración del 195 aniversario del Cuerpo, un acto en el que ha destacado el papel de la mujer al cumplirse cuatro décadas de su incorporación a la Policía Nacional.

Gómez Palacios ha continuado recordando que para desempeñar el control y mando del Cuerpo de la Policía General de Vigilancia y Seguridad Pública del Reino se designó a un superintendente general, que hacía las veces de director de este organismo. “Desde aquel entonces y hasta el día de la fecha, ha sufrido numerosas transformaciones y vicisitudes hasta la constitución de la actual Policía Nacional. Por lo tanto, en este año 2019 se celebra el 195 aniversario de la creación del Cuerpo Nacional de Policía”, ha incidido.

El comisario jefe provincial ha proseguido relatando que en el verano de 1979 ingresaron en la Escuela General de Policía 42 inspectoras “y seis años más tarde, las mujeres accedían también a la Escala Básica, lo cual supuso un hito por la igualdad en nuestro país, siendo la primera institución armada del Estado en hacerlo. Un hecho con enorme transcendencia y que marcaría el devenir de una sociedad plural e igualitaria que reconocería hasta nuestros días la presencia de la mujer en todas especialidades y niveles de responsabilidad en la Policía Nacional”.

En un acto dedicado a las mujeres policías, Gómez Palacios ha tenido un recuerdo especial y emotivo para una compañera que para él fue especial: “Puedo decir con mucho orgullo que conocí a una de las inspectoras destinada conmigo en la Brigada Regional de Sevilla, María Josefa García Sánchez, trasladada a Madrid a petición propia en marzo de 1981 y asesinada en Zarauz (Guipúzcoa) el 16 de julio de ese mismo año por quien todos ustedes se están imaginando, siendo por tanto la primera mujer policía asesinada”. Tal y como ha relatado el comisario jefe provincial, el papel de la mujer policía es cada vez más importante, no sólo con más presencia en el Cuerpo, sino también con más mando.

Gómez Palacios ha detallado que, “a día de la fecha, contamos con siete comisarias principales, máxima graduación dentro de la corporación”. Además la Policía Nacional cuenta con 24 comisarias, 165 inspectoras jefe , 678 inspectoras, 536 subinspectoras, 995 oficiales y 6.606 policías, además de 78 facultativas y técnicos “que hacen un total de 9.089 compañeras. La incorporación de la mujer supuso un hito por la igualdad en nuestro país y en la historia de la Policía, siendo a día de hoy, el cuerpo policial con mayor porcentaje femenino de España”, ha apuntado. De ellas, 70 mujeres forman parte del Cuerpo en Córdoba, “61 en la capital y nueve en Lucena y Cabra”.

La primera mujer policía destinada en la Comisaría de Córdoba “allá por el verano de 1998” fue Encarnación Manrique –ahora inspectora jefe– quien también ha tomado la palabra en el acto en nombre de todas sus compañeras haciendo un recorrido por su experiencia en el Cuerpo. “Era mi segundo destino. Llegué desde Las Palmas de Gran Canaria, aunque yo soy de aquí. Llegué a Policía Judicial y la verdad es que me encontré una plantilla exclusivamente masculina que no había trabajado con mujeres y, sin embargo, para mi no hubo ningún problema”, ha relatado.

“O sea, yo me encontré siempre bastante a gusto, bastante integrada; no estaba en mi conciencia sentirme diferente a la hora de trabajar, porque yo venía de la Universidad, donde en todo momento estuve con compañeros”, ha añadido. Y es que Encarnación Manrique fue abogada antes que policía. La primera vez que pisó la comisaría de Campo Madre de Dios lo hizo en calidad de abogada del turno de oficio, tal y como ha recordado. Desde aquel 1998 “la Policía ha cambiado mucho, a mejor; somos más modernos, más progresistas, más igualitarios, hay más mujeres...”.