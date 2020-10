Una sonora caravana de furgonetas del comercio ambulante protesta por su situación en el Centro de Córdoba

El comercio ambulante ha vuelto a la carga este lunes tras acudir el pasado domingo a El Arenal con sus vehículos, en el que era el primer día de cierre de mercadillos. Varias furgonetas han protagonizado una sonora caranavana por el Centro de Córdoba como método de protesta ante la situación que atraviesa el sector, ya muy tocado por el anterior estado de alarma.

"No nos queda otro remedio que seguir reivindicando nuestros derechos con esta situación tan extrema, no la vemos justa, nos han dejado de la noche a la mañana sin poder trabajar, sin sustento que llevar a nuestras casas, no podemos estar así", ha manifestado el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato.

El empresario ha recordado que ya en marzo perdieron toda la temporada de de primavera-verano y ha advertido de que ahora ocurrirá lo mismo con la de invierno. Por ello, el sector del comercio ambulante espera que haya una rectificación por parte de la Administración "y que todos tengamos cabida y podamos trabajar", ha incidido Torcuato, que ha añadido que "no queremos que a los demás los traten como a nosotros, sino que a nosotros nos traten como a los demás".

La mayor injusticia que perciben es el agravio que sufren con respecto a los centros comerciales. Los vendedores ambulantes han insistido en que ellos trabajan al aire libre, donde el contagio del virus parece ser mucho más difícil, mientras los centros comerciales son espacios cerrados.

Además, según explicó en su día Torcuato, no se ha registrado ningún caso de coronavirus relacionado con los mercadillos, de ahí que no entiendan la decisión de su cierre. En este caso, la paralización de esta actividad viene recogida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) por el que se aplican medidas restrictivas en Córdoba capital.

El sector cree que se les ha metido en un mismo paquete con los parques y jardines, consistiendo su labor en una totalmente distinta. Además, han recordado que son autónomos que pagan sus impuestos y que tienen derecho a trabajar y a ejercer su actividad.

En Córdoba, hay unas 600 personas que dependen directamente de este sector.