Basta Ya denuncia la insuficiencia del plan de verano anunciado por Salud

La plataforma Basta Ya ha denunciado que el plan vacacional anunciado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para este verano es insuficiente y que en ciertas zonas de la provincia de Córdoba no se harán sustituciones del personal médico. La plataforma de sanitarios ha afirmado que “existe una alta preocupación entre los médicos, pediatras y residentes de centros de salud y urgencias acerca de la puesta en marcha” de este plan.

Según han recordado, desde la Gerencia del SAS se les anunció la semana pasada que se iba a sustituir al 30% de los profesionales. Esto, han añadido, “está muy lejos de la realidad prevista en nuestra provincia, con muchos centros de la capital donde las sustituciones serán cero entre el colectivo médico”.

La causa que señalan desde Basta Ya para justificar sus temores es que aún no se ha sustituido a algunos de los directores de los centros de salud. La plataforma de galenos ha señalado que el plan anunciado por el SAS para este verano es “herencia de la anterior administración” y ha reprochado que no existe “cambio evidente en muchos casos”. Dicho plan, han insistido, “ha sido propuesto por los anteriores directores todavía no cesados, y no solo no mejora al de anteriores años, sino que en algunos casos puede incluso empeorar la situación con el consiguiente deterioro de la atención y desgaste de los profesionales”.

Basta Ya ha recordado que una de sus reivindicaciones ha sido desde el principio el cese de aquellos directores de centros de salud que hubieran sido nombrados “a dedo” o “al menos con procesos poco transparentes” y que no contaran con el respaldo de aquellos equipos que dirigen.

Ese respaldo se está evaluando ahora en los centros de salud en el área norte de la provincia, sin embargo, Basta Ya no se ha mostrado conforme con el proceso que se está siguiendo. Y es que, según han denunciado, se están evaluando únicamente criterios económicos, por lo que, en su mayoría, “estos directores serán renovados en sus cargos durante cuatro años más”.

Teniendo en cuenta todo ello, Basta Ya ha anunciado que hará sus propias evaluaciones de estos directivos para luego elevarlas a la Consejería de Salud. De no tenerse en cuenta estas evaluaciones, la plataforma ha advertido de que pedirá la dimisión de los gerentes de la provincia “sin descartar más adelante paros importantes”. Basta Ya espera que la Consejería de Salud “cumpla sus promesas” y “ponga remedio a esta situación que desde nuestro punto de vista puede ser tan grave”.