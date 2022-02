La demanda de ayuda en Córdoba para pagar la luz se duplica en dos años

El alza imparable del precio de la luz se está traduciendo en un notable incremento de las peticiones de ayudas al Ayuntamiento por parte de las familias cordobesas para poder afrontar el coste del recibo. Según ha detallado la edil de Servicios Sociales, Eva Contador, en dos años se ha duplicado el número de esas ayudas al pasar de las 258 en 2019 a las 565 de 2011. En 2020 la cifra fue de 443.

"Se ha hecho y se está haciendo un esfuerzo muy grande desde Servicios Sociales para ayudar a esas familias que no pueden pagar la luz. Ya en 2020 subió mucho el consumo de electricidad en las casas con la pandemia y el confinamiento, pero es que con el precio ya disparado hemos incrementado notablemente en 2021 las ayudas con respecto a 2020", ha sentenciado. Contador ha apuntado que la factura de enero de 2022 es un 60% superior a la de enero de 2021. "El año pasado trajimos dos mociones al pleno pidiendo que desde el Gobierno central pusieran remedio a la escalada tan tremenda que tenemos con la subida de la luz", ha recordado.

Concretamente, Servicios Sociales destinó el pasado año 198.482 euros al pago de recibos de la luz de familias con cargo a las Ayudas de Emergencia Social, por los 113.958 de 2020 y los 87.848 de 2019.

"Se trata de datos muy preocupantes, porque no estamos hablando de cifras de Servicios Sociales destinadas a las familias en riesgo de exclusión, a los barrios más desfavorecidos. Son datos de toda la ciudad de Córdoba", ha destacado. "Llama mucho la atención que el distrito que mas demandas tuvo en 2021 sea Levante, seguido de Fuensanta", ha explicado.

Según los datos recabados por Servicios Sociales, el 22% de las ayudas concedidas para pagar la luz las recibieron familias de Levante; el 19% de la Fuensanta; el 11% de la Ribera; el 10% cada uno de La Foggara, Moreras y Poniente Sur; el 7% del Norte; y el 6% del Sur.

"Da igual el estatus social que tengas, a todos los barrios les repercute de manera muy negativa la factura de la luz, y parece que el 2022 no pinta mucho mejor", ha apuntado Contador.

La edil ha insistido en que desde el Consistorio le piden al Gobierno de Pedro Sánchez "que ponga freno a estas subidas que traen a todas las familias de cabeza"; para añadir que "desde el Ayuntamiento de Córdoba nuestro lema es que hay que llegar a todo el mundo y no dejar a nadie fuera, y por eso hemos hecho un esfuerzo desde Servicios Sociales hasta el punto de dar un a ayuda muy superior a la que se estaba dando anteriormente". Contador ha destacado que, no obstante, ese incremento del dinero destinado a estas ayudas "no deja de ser un menoscabo para las arcas municipales y para las arcas de los Servicios Sociales por algo que desde el Gobierno central tendrían que empezar a poner freno". "Estamos hablando de algo necesario y no de lujo. Lo importante es que el Gobierno central haga las tareas y empiece a bajar ese recibo de la luz. Mientras tanto, el Ayuntamiento va a seguir como hasta ahora, ayudando a las familias que lo necesiten", ha dicho.

Estas ayudas para afrontar el coste energético se articulan a través de Servicios Sociales y se conceden de forma anual, "o sea, no puede la familia estar constantemente yendo a pedir la ayuda mensualmente" y son los Servicios Sociales los que tramitan el pago. "Una vez que llegas con tu factura tienes que explicar cual es tu situación económica y es Servicios Sociales el que se pone en contacto con la suministradora eléctrica para abonar esa factura que no se ha pagado", ha explicado. Estas ayudas están englobadas dentro de las Ayudas de Emergencia Social, "lo que significa que va en menoscabo de las propias ayuda. Del más de millón de euros que se concedieron en 2021 en Ayudas de Emergencia Social, 198.000 fueron para pagar el recibo de la luz".