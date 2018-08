Los avisos al 112 aumentan un 8% en el primer semestre y llegan a los 21.800

El coordinador provincial de emergencias, José Luis Medina, explicó en que consisten los grupos en los que se clasifican los avisos, así como las diferencias que existen entre ellos. Las incidencias de tráfico son distintas a los accidentes de circulación. El primer caso está relacionado con la circulación en líneas generales, no tienen por qué estar relacionadas con un accidente. "Puede ser un corte en la vía, colapsos, etc., mientras que un accidente es cuando se produce una colisión o una alteración en la vía", explicó el coordinador.

Menos asistencias pese a la ola de calor en agosto

El coordinador provincial de emergencias, José Luis Medina, explicó que este verano el incremento de incidencias sanitarias a causa de la ola de calor ha sido mínima. "Llevamos muchos años insistiendo en las medidas que tiene que tomar la población para prevenir las dolencias por el calor", expuso. Agosto llegó a Córdoba con una ola de calor y alertas naranjas que se prolongaron durante varios días. Pese a esto, Sanidad no activó ninguna alerta y las emergencias a causa de la climatología han sido mínimas. Las temperaturas han dado una tregua respecto al verano pasado, el cual se considera el más caluroso de la historia. Estos días el tiempo se ha suavizado debido a la bajada de las temperaturas que se ha dado y que parece prolongarse hasta entrada la semana que viene. El mercurio no llegará a los 40 grados; se quedará en 39 durante el fin de semana y las mínimas no superarán los 22 grados.