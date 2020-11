La asociación La Palabra reclama un plan de rehabilitación urbanística integral para Las Moreras

La asociación de vecinos La Palabra ha reclamado al Ayuntamiento de Córdoba que ponga en marcha, junto con la Junta de Andalucía, un plan integral de rehabilitación urbanística para Las Moreras, un barrio que está "desconectado" de la ciudad a pesar de estar junto al Centro.

Esta zona, además, lleva tiempo sufriendo una oscuridad "que no solo es metafórica" ya que casi el 80% del barrio está a oscuras ya que no funciona el alumbrado público, según ha indicado el secretario de la asociación vecinal, Manuel Ortega. "No hay respuesta ninguna y cuando hay reuniones nos dicen que es un problema técnico y la verdad es que huele a chamusquina", ha aseverado. Por todos los problemas que hay, "entendemos que el barrio necesita una rehabilitación urbanística integral" para solventar "esas carencias".

Ortega y la presidenta de La Palabra, Ana Sánchez, han señalado que los vecinos los llaman e informan a través del perfil de Facebook de la asociación sobre las zonas sin luz. Son calles, plazas y patios que hacen que los habitantes de estas zonas tengan incluso que recurrir a la linterna de sus móviles cuando van de vuelta a casa y ha entrado la noche.

"El barrio está a oscuras en todos los sentidos", ha incidido Ortega. De hecho, incluso esa falta de luz puede provocar un "desorden cívico, que se favorece en contextos de oscuridad por parte de grupos minoritarios", ha añadido. Por eso, la asociación quiere mantener una reunión con el delegado de Infraestructuras, David Dorado, y con el alcalde, José María Bellido, porque el barrio, habitado por unas 10.000 personas, "necesita que se gestione un plan de rehabilitación urbana con la Consejería de Vivienda para resolver este tipo de incidencias".

Ortega ha manifestado que una de las soluciones sería dedicar una parte del remanente del Ayuntamiento a "garantizar infraestructuras básicas de la ciudad". "Si te dejan a oscuras, te retiran servicios como la educación permanente de adultos y cierran instalaciones, la sensación que tenemos es de abandono institucional", ha apuntado.

Las Moreras, ha recordado, es un barrio con un nivel alto de vulnerabilidad y de los más pobres de España según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y con una de las tasas de desigualdad más elevadas de España. Por eso, los vecinos creen que es necesaria una actuación "global" que implique ámbitos como "el empleo, la formación y las infraestructuras".

Respecto a la Mesa de zonas desfavorecidas impulsada por el Ayuntamiento, el secretario de La Palabra ha resaltado que la mayor parte del presupuesto irá destinado a la contratación de trabajadores y educadores sociales, más una parte para subvencionar a ONG que realicen actividades en estas zonas. Sin embargo, "eso no es un programa de desarrollo sociocomunitario, sino parchear porque el problema sigue existiendo".

Además, "hay un problema añadido", y es que "se está permitiendo ese grado de deterioro del barrio" a pesar de que se encuentra a un paso del Centro, en pleno corazón de la ciudad, por lo que esta situación se "magnifica" y adquiere "más relevancia". "¿Con Moreras qué pasa? A otros barrios hay que ir, por Moreras se pasa", ha concluido Ortega.

"El barrio está en un proceso de degradación bestial y eso parece que se está propiciando a nivel institucional", ha sentenciado.