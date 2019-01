El lado humano del arte callejero

La música es una de las expresiones artísticas más cercanas y con mayor impacto en la sociedad. Siempre presente en el día a día, es prácticamente un elemento más, llegando a considerarse cotidiano para la mayoría. Tanto es así, que no resulta extraño encontrar gente compartiendo sus dotes musicales aprovechando parte del espacio callejero a cambio de algo de dinero o, en su defecto, de generar alguna sonrisa y contagiar el ritmo de la música a los transeúntes.

Aunque pueden llegar a pasar por desapercibidos en la calle, estos artistas dedican gran parte de su talento al arte callejero de forma profesional, planificando incluso los pases a lo largo de la semana dependiendo de las zonas en las que vayan a tocar.

De hecho, la mayoría actúan bajo el permiso del Ayuntamiento que les cede las zonas públicas durante un determinado tiempo –nunca superior a hora y media– y dentro del horario establecido que varía en función de la época del año. Además, el Consistorio ofrece una división de la ciudad en cuatro zonas entre las que los diferentes músicos rotan para mantener un orden entre ellos.

Para muchos de ellos se trata de una forma de ganarse la vida que llevan años practicando, mientras que otros están comenzando su carrera y ven esta etapa como uno de los pasos necesarios para hacerse conocido y subir escalones que les lleven al mundo de los conciertos.

En cualquier caso, todos ponen su empeño en cada una de sus actuaciones callejeras en busca de convencer a su público, incluso al que menos atención presta, ofreciendo su música de la manera más profesional que conocen.

Las siguientes historias muestran el lado humano que hay detrás del arte callejero, personas que defienden su práctica y procuran hacer valer su labor a través del arte. Además, estos artistas hacen lo posible por adaptarse a los posibles espectadores y sus gustos en caso de actuar en lugares con una afluencia de gente concreta, a la par que promueven el respeto y el buen ambiente con vecinos y negocios.

No existe un perfil concreto para este tipo de artistas, ni siquiera un límite en la edad, ya que cada uno aporta su visión a esta práctica. Aun así, en todos se puede ver un esfuerzo por adaptar su trabajo a la calle y a la interacción con los viandantes, algo que en algunos casos puede suponer un problema o generar situaciones problemáticas.

Sin embargo, incluso si estas situaciones llegan a producirse, no dudan en salir al paso de la mejor manera y no permiten que condicione su actuación ni sus futuros pases, ya que algunos lo consideran "gajes del oficio". Aunque sus voces y sus instrumentos son escuchados a diario, estos artistas se mantienen desconocidos para muchos de los que día a día pasan delante de ellos.

Baltasar Viudez (32 años)

Baltasar es uno de los músicos que tiene más años de experiencia tocando en las calles de Córdoba. Llegado desde Madrid, el artista confiesa que "busqué trabajo, pero decidí dedicarme a la música y empecé a tocar con mi hermano". Juntos vieron que la idea funcionaba "y la idea proliferaba, así que nos lo tomamos como un trabajo de lunes a sábado con pases por la mañana y por la tarde para así cubrir nuestros gastos", explica.

Baltasar confiesa que, aunque actúa en distintas zonas de Córdoba como son el Centro y el Casco Histórico, "entre nosotros siempre tenemos nuestras zonas favoritas o que mejor se nos dan para tratar con la gente", aunque él estuvo cuando la situación no estaba regulada y explica que "se hizo duro tocar porque siempre venía algún policía o los dueños de los negocios se quejaban".

Tras dirigirse a los medios junto con un grupo de músicos, tuvieron varias reuniones con partidos políticos "y, tras varios años luchando, conseguimos los permisos para tocar". Al respecto, el artista expresa que "el arte callejero no es delito, nosotros sólo hacemos algo que nos gusta y nuestra intención es darle vida al entorno" y que, para él, la mejor parte de tocar en la calle es "cuando alguien se acerca a decirte que le has alegrado el día, que ha conectado con el lugar o que le has hecho sonreír". De hecho, considera que "en general el trato con la gente suele ser bastante bueno, diría que sólo el 10% de las cosas son malas, pero son gajes del oficio".

Respecto a sus estilos musicales "trabajo la música celta, ya sea de Galicia, Irlanda, Francia o incluso Italia. Cuando toco solo tengo un repertorio de música rock que cubre desde los 70 hasta hoy en día". Sobre sus colaboraciones, afirma que "siempre colaboro con otros músicos con los que tengo afinidad y tocamos jazz, rock o funk".

Baltasar declara que espera seguir viviendo de la música "pero lo que más me importa es llegar a la gente y extender un mensaje de paz y hermandad para que vivamos en el respeto mutuo. Tenemos que poder vivir sin ponernos la zancadilla continuamente". Además, confiesa que "la vida sin música, para mí, no tendría sentido, es mi actividad de vida y me siento muy identificado a través de ella", por lo que es una actividad que ocupa la mayor parte de su tiempo. "Cuando no estoy tocando intento escribir o leer, aunque últimamente tengo un parón a la hora de componer". Mientras tanto, Baltasar disfruta de "las miles de personas que pasan por la calle y que se preocupan de demostrar su apoyo, igual que la actitud positiva de los trabajadores y los organismos".

Valeria Delgado (19 años)

Valeria es una artista que comparte su voz por las zonas del Centro y la Judería acompañada siempre por un amplificador, aunque declara que esto "no era nada planeado al principio". Valeria comenzó a cantar en la calle para "devolver el dinero del amplificador a mi abuela y, de paso, me promocionaba" y ha conseguido, de momento, un repertorio de "más de 30 canciones, a las que voy añadiendo cada vez más para que la gente no se canse".

Para aprovechar la potencia de su voz, explica que "normalmente canto mucho en inglés, pero poco a poco voy añadiendo español" aunque aún no ha realizar una composición propia debido a que "no he podido tener clases para conocer las notas, por lo que trabajo más las covers". Sobre las colaboraciones con otros músicos, explica que "si consigo a alguien que toque conmigo, sería alguien que tuviera las mismas ganas de triunfar en este mundo de músicos y artistas, que es muy difícil" ya que añade que ha tenido "algunas malas experiencias" con colaboraciones previas.

Para ella, la música tiene mucho peso en su vida ya que "lo es todo para mí, y escucho muchos tipos de géneros". Además, la cantante expresa que "al cantar, quiero que la gente sienta lo mismo que yo, o incluso más, y sobre todo que les llegue", pero espera que cantar en la calle "sea sólo un paso de muchos que dar, por ahora mi aspiración es llegar a mucha gente". Para ello, cuenta con una cuenta de Instagram @valeriadelgado_oficial en la que comparte contenido propio y actuaciones en la calle para poder llegar a más personas ya que, para ella, "lo genial seria tener fans y esas cosas, pero no es fácil, con mucho esfuerzo todo se puede lograr".

Entre esos esfuerzos se encuentra lidiar con algunas situaciones en las que "te tratan mal, incluso hay gente que ni siquiera te mira cuando le hablas", pero considera que "son pocos en comparación con las personas buenas que, aunque no te den nada, te sonríen y te dicen que lo has hecho fenomenal". Dentro de los momentos que más recuerda, un de los que menciona la cantante con más cariño es "una vez que actúe en una terraza y la gente comenzó a corear mi nombre. Ahí es una locura cuando canto porque suelo poner Happy, que genera otro momento muy bueno ya que siempre me divierto y consigo que la gente se divierta".

Alberto Sánchez y Miguel Moral (18 años)

Esta pareja de músicos lleva poco tiempo dedicándose a tocar en la calle, ya que se conocieron hace un año en la academia de guitarra. Todo comenzó con Alberto colaborando con un conocido que tocaba en la calle "para hacer el favor. Yo quería que me tragase la tierra, pero al final me gustó la idea".

Cuando ambos se conocieron, decidieron probar suerte "tocando con dos guitarras, una de acompañamiento y otra haciendo el punteo", aunque consideran que "al principio éramos horribles". Aun así, continuaron haciendo pases en zonas como el Casco Histórico y el Centro "porque es donde más demanda hay", pero consideran que, aparte del dinero que ganan, "lo mejor de tocar en la calle es el trato con la gente de Córdoba, que es una maravilla. Siempre hay alguien que se acaba uniendo a cantar o a bailar, nosotros estamos muy abiertos a ese tipo de participaciones".

Ambos compaginan su oficio en la calle con los estudios, de donde esperan sacar su vida profesional, aunque Alberto afirma que "estaría encantado de trabajar en algo relacionado con el mundo de la música profesional". Por ello, afirman que "no tenemos horario" y que, normalmente, sus actuaciones las realizan durante el fin de semana "haciendo pases de alrededor de dos horas, para evitar que se resientan las manos".

Su estilo se basa en improvisar los ritmos de ambas guitarras, al igual que "introducir puntualmente algunas canciones que sean más famosas y atraigan al público". Respecto a la improvisación, reiteran que"estamos abiertos a las intervenciones de la gente, aunque parece que el resto de músicos no lo tienen por costumbre". En este sentido, consideran que son diferentes al resto de músicos callejeros ya que consideran "que parece que no hay buen feeling", por lo que no suelen unirse a ningún otro grupo o artista del lugar.

De hecho, para ellos es más usual que alguien se una de manera repentina, como por ejemplo "un chaval se nos unió para cantar rap, que ya ves tú la idea que podemos tener nosotros de hip-hop, pero lo intentamos igualmente", al igual que otras colaboraciones más relacionadas con el mundo del flamenco. Además, afirman que, por suerte, "no nos fue complicado conseguir el permiso", a pesar de que tocar en la calle no entraba en sus planes en un principio.

Jorge Jiménez (35 años)

"Dentro de mi instrumento soy el mejor", así se define Jorge Jiménez, violinista callejero que improvisa sobre pistas en la zona de la Judería y el Puente Romano. Jorge es "todo un veterano" de la música en la calle, ya que empezó a los 18 años tras estudiar música en el conservatorio en Granada, ciudad a la que escapa de vez en cuando "porque es muy duro mantenerse en el mismo lugar un año entero, de vez en cuando me voy a Jaén o a Granada", explica el músico.

En Córdoba considera que tiene una buena relación con los transeúntes ya que "yo voy con buenas intenciones y trato a todo el mundo con respeto", aunque siente que "la figura del músico debería tener más valor, especialmente los que trabajamos en la calle". Al respecto, comenta que "en las ciudades del norte me reciben muy bien, tienen otra perspectiva cultural y económica", pero afirma que siempre está preparado para cualquier situación porque sabe que "desde el momento que entro a trabajar sé que en esas horas alguien me puede faltar el respeto o puede venir con malas intenciones".

De hecho, desde hace un tiempo contempla "la posibilidad de escribir un libro con todas las anécdotas que tengo, que son bastantes, pero es algo que aún está sin desarrollar". De sus compañeros de trabajo, los otros artistas con los que comparte las zonas en las que toca, valora "el gran compañerismo y el respeto que nos guardamos", gracias al cual se coordinan para situarse en los distintos puntos de la ciudad, aunque por otro lado Jorge considera que hay algunas personas que "vienen con maldad a ocupar toda la zona y no te permiten tocar porque entre unos pocos se cogen todo el sitio".

Aun así, Jorge continúa trabajando a diario sobre su música, incorporando algunas "composiciones propias, como la bulería Morena Mora o el tango La milonga" que intercala con canciones famosas como Viva la vida, Malamente o Entre dos aguas para "ver la reacción de la gente, ver si gusta y funciona". Para tocar sobre ellas, Jorge planifica las canciones previamente, aunque explica que "una vez que cojo el tono es fácil que me deje llevar e improvise sobre la escala que trabaja la canción", pero también procura "tener en cuenta el público que voy a tener para adaptarme a sus posibles gustos, es necesario tener mucha vista con la gente en la calle".