Una apuesta firme por la cocina casera y tradicional

Aunque la cocina es un campo que no para de crecer y en el que la innovación es constante, no hay que perder de vista que las recetas tradicionales guardan la esencia de la gastronomía del lugar en el que se llevan a cabo. El respeto a esos platos clásicos es una de las señas de identidad que se pueden observar en líneas generales en la hostelería cordobesa, aunque siempre con diferencias palpables. En el caso del Bar La Buena Tapa, esa tradición se disfruta además a unos precios bastante asequibles, algo que ha permitido a Mari Cruz Moyano y Luis Montes abrirse un hueco en este complicado sector con apenas unos meses de actividad.

"La Buena Tapa abrió a finales del mes de junio y desde el primer momento la acogida de los clientes ha sido bastante buena", cuenta Luis Montes con orgullo sobre el negocio que dirige junto a su mujer. Su secreto no es otro que cuidar sus elaboraciones y no olvidar la relación calidad-precio, algo que el cliente medio siempre tiene muy en cuenta. Por eso, en La Buena Tapa comer bien no resulta para nada caro y muestra de ello es el menú diario que este establecimiento ofrece al precio de 7,95 euros.

La cocina de este bar se puede disfrutar en su menú diario, en carta o hasta para llevar a casa

Tanto en el menú como en su carta de raciones se encuentran incluidas las recetas más clásicas de la cocina cordobesa, platos que consiguen contentar a prácticamente todos los comensales. Entre las especialidades de la casa se encuentra el churrasco de solomillo de cerdo, las croquetas caseras o el cochifrito. Las carnes están muy presentes en su carta, con la particularidad de que también se pueden disfrutar de algunas recetas de casquería, cada vez menos habituales en los restaurantes cordobeses, pero que siguen siendo muy apreciadas, como los riñones al jerez, la sangre encebollada o las asaduritas. Por supuesto, también incluye pescados como el bacalao o los tradicionales calamares fritos, además de entrantes fríos como la ensaladilla rusa, el salmorejo o los cogollos. "Nuestra comida es tradicional y casera, nos preocupamos de respetar las recetas cordobesas y de que los platos siempre tengan el mejor sabor", cuenta Mari Cruz Moyano.

Pero La Buena Tapa es algo más que un sitio en el que almorzar o cenar, porque desde las 7:00 abre sus puertas para servir desayunos. Como detalle con los clientes, la tostada y el café va siempre acompañada de un pequeño vaso de zumo de naranja, cortesía de la casa para completar un gran desayuno. Además, al mediodía y por la noche también se pueden disfrutar de sabrosas y variadas tapas con cada consumición.

Para todo aquel que todavía no conozca La Buena Tapa, las comidas y reuniones de Navidad con familia, amigos o compañeros de trabajo, que están a la vuelta de la esquina, representan una oportunidad magnífica, pues Mari Cruz Moyano y Luis Montes ya ultiman los menús para esas citas y las reservas pertinentes, que se pueden realizar al teléfono 957 76 18 14. Para ello disponen de un cómodo salón interior y una terraza exterior. Una opción más que interesante para aquellos a los que les guste disfrutar de la cocina cordobesa más tradicional.