Los apartamentos turísticos de Córdoba registran un 40% más de viajeros durante febrero

El sector turístico de Córdoba se prepara en estos momentos para la que será, casi con total seguridad, una de las peores crisis que haya experimentado en los últimos años. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros Febrero 2020, que será, junto a la de enero, la única que no se vea influenciada por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia del coronavirus.

La estadística de hoteles ya aportó buenos datos relativos a ese mismo mes de febrero, teniendo en cuenta que este mes no es de los mejores para el sector cordobés. El inicio de año, es más, es una de las peores épocas para el sector, unido a los meses de verano. Aún así, en los hoteles, esas malas cifras no fueron a la baja, sino todo lo contrario y ahora, los últimos datos relativos a los apartamentos confirman que el año 2020 no tenía previsión de ser uno de los peores.

Desde el año pasado, los alojamientos extrahoteleros, especialmente los apartamentos, ya empezaron a demostrar su fortaleza. Aunque siguen acogiendo a una porción minoritaria de los turistas que visitan Córdoba (tanto la capital como la provincia), estos apartamentos han cosechado buenos datos cuando los hoteles empezaban a perder adeptos.

Las cifras

Según los últimos datos ofrecidos por el INE, los apartamentos turísticos de la provincia alojaron a 4.844 personas durante febrero, casi un 40% más que en el mismo mes del año anterior, cuando la cifra se quedó en 3.490. Fue el turista español el más numeroso a la hora de decantarse por este tipo de alojamientos, de esas casi 5.000 personas que se quedaron en apartamentos durante febrero, 3.588 eran españoles y el resto, 1.256, extranjeros.

Además, ese turista nacional propició esa subida de casi un 40%, teniendo en cuenta que la cantidad de viajero nacional se incrementó en más de un 46%, mientras que la de personas de fuera de España subió un 21%.

Las pernoctaciones subieron aún más debido a un leve incremento de la estancia media. Según el INE, los apartamentos de la provincia acumularon 9.119 noches de hotel en el segundo mes del año, por las 5.999 de febrero de 2019. Esto supone que la subida fue de más de un 52%.

La principal causa de esta subida en las pernoctaciones fue el incremento de la estancia media, que pasó de 1,72 días por turista en febrero de 2019 a 1,88 en 2020, lo que supone una subida de un 9,3%.

Mientras, queda evidenciado el hecho de que febrero no es un buen mes para el sector por la tasa de ocupación, que atendiendo a las plazas superó por poco el 22% y los fines de semana no llegó ni al 50%, aunque, eso sí, fueron mejores porcentajes que los registrados un año antes.

Los datos de la capital

En cuanto a los datos de la capital, también fueron buenos, aunque se percibe que fueron los alojamientos del resto de la provincia los que permitieron el buen tirón general. En este caso, los apartamentos de la capital acogieron a 3.704 turistas en febrero, 2.474 españoles y 1.230 extranjeros, es decir, casi a un 26% más que en el mismo periodo del año anterior (cuando la cifra se contabilizó en 2.948). Además, en el caso de Córdoba ciudad ocurre lo contrario que a nivel provincial y es que fueron los extranjeros los que más subieron con respecto a febrero de 2019, un 26,3%, mientras que el turista nacional se incrementó un 25,3%.

Con respecto a las pernoctaciones, también se incrementaron, en este caso, un 33,5% al pasar de las 5.245 contabilizadas en febrero de 2019 a las más de 7.000 de este año. Subió, por lo tanto, la estancia media, que en febrero fue de 1,89 días por los 1,78 del año pasado. Los apartamentos continúan acumulando una estancia media superar a la de los hoteles, teniendo en cuenta que en estos últimos el dato en febrero fue de 1,61 días.

En cuanto al número de apartamentos, en febrero de este año había 31 más que en febrero de 2019, concretamente, 223, que alojaban capacidad para 758 plazas (133 más que en el mismo periodo del año anterior). En ellos, se empleaba a 65 personas (dos más en un año).

El único dato negativo que aportan los apartamentos dentro de esta estadística es la ocupación por fin de semana que bajó un 8% al pasar de un 63% en febrero de 2019 a un 58% en este año. La de los hoteles, sin embargo, creció un 2,4% hasta rozar el 76%.

Hoteles y apartamentos

Si se suman los datos registrados por los hoteles y los apartamentos durante febrero de este año, se obtiene que el número de viajeros en la provincia fue de más de 89.500 personas, lo que supone un aumento de un 1% con respecto al año pasado.

De ese total, 72.424 turistas se corresponden con los visitaron la capital, un 0,5% más en un año. A pesar de no ser un porcentaje de aumento muy destacado, hay que insistir en que febrero no es, ni mucho menos, un buen mes para el sector en Córdoba, que se tendría que estar preparando, de no haber sido por el coronavirus, para su temporada alta, la primavera.