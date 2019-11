Álvarez niega que se vaya a privatizar Cecosam y culpa al anterior mandato de la situación de la empresa

El presidente de Cecosam, Antonio Álvarez, ha negado que entre sus planes entre la privatización de la empresa y ha asegurado que la “situación en la que se encuentra es producto de la mala e ineficaz gestión del anterior gerente”, el socialista José Antonio Romero. Precisamente, Romero, junto a representantes de Podemos y de IU, “se ha sentado ante los medios de comunicación para escenificar un teatro que no tiene ni pies ni cabeza, porque si aquí hay alguien responsable de la situación de Cecosam es el anterior mandato municipal”.

Álvarez ha recordado que los socialistas rechazaron una transferencia corriente de 800.000 euros en el presupuesto del 2019 “a sabiendas del riesgo de asfixiar a la empresa con pérdidas, como así ha sido”. Ahora, las negociaciones del presupuesto para el 2020 pasan “no solo por recuperar esa transferencia de crédito, sino por aumentarla hasta el millón de euros”. A juicio del presidente, si las previsiones fueran privatizar la empresa no se iría por ese camino de contar con un importe mayor en la transferencia de crédito.

Según el delegado, la oposición de izquierdas “no tiene ni idea de gestión y habla incurriendo en unas incoherencias enormes”. De este modo, se ha referido a la subida salarial de los trabajadores y ha asegurado que no se ha dicho que no se vaya a aplicar esa subida, sino que se está viendo cómo y cuándo hacerla. En este sentido, desde Cecosam mantienen que el anterior gerente “bien podría haberla abordado en el primer semestre del año y no ha sido así porque no había voluntad ni compromiso para ello”. Especifican que realmente PSOE e IU contemplaban “una subida del cero por ciento a los trabajadores porque los 32.000 euros que aparecían consignados para ello estaban destinados a la contratación de un técnico”.

Asimismo, desde Cecosam han afirmado que la oposición de izquierdas "no sabe leer un borrador de presupuesto, ya que todas las cifras aportadas son erróneas. Como ejemplo, se han referido al gasto destinado a la certificación de calidad ISO, que según la oposición es de 120.000 euros cuando en realidad es de 20.000, así como al Plan de Markéting, que cifran en otros 120.000 euros mientras que su cifra correcta es de 16.000 euros".

Del mismo modo, desde la empresa niegan que se haya contratado a un arquitecto externo, si no que se ha subcontratado un servicio profesional externo para peritar una obra que tendría que haber acabado, según los pliegos de licitación, en septiembre y que se encontraba en su fase primaria. Por otro lado, no se ha contratado ninguna empresa para auditar un servicio informático, sino que se ha pedido un presupuesto para un servicio que permita el volcado de datos del sistema informático y realizar labores de mantenimiento que no se hacían porque no se abonaba su coste. Tampoco se ha hecho un contrato para hacer los cuadrantes de la plantilla. En relación a la ofrenda de flores a Manolete, desde Cecosam apuntan que el coste del ramo ha sido de 20 euros.