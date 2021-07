La alerta amarilla deja temperaturas superiores a los 38 grados en Córdoba

Lo prometido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) muchas veces es deuda. La Aemet preveía temperaturas que iban a rozar los 40 grados este viernes en Córdoba y por ello activó la alerta amarilla para la capital y para la Campiña cordobesa. Finalmente, La Rambla y Montoro han marcado las segundas temperaturas más altas de Andalucía, con 38,1 grados, tan solo por detrás de El Granado, municipio de Huelva en el que los termómetros han subido hasta los 38,2. Mientras, en Córdoba capital, el mercurio ha llegado hasta los 38 grados.

No hay de momento más alertas de la Agencia Estatal de Meteorología para Córdoba para lo que resta de semana, lo que no quiere decir que finalmente esos avisos se den algún que otro día. De hecho, para el sábado 3 se esperan 37 de máxima y 19 de mínima, mientras que para el domingo 4 los termómetros no bajarán de los 20 grados y subirán también, como el viernes hasta muy cerca de los 40, quedándose en una media de 38 grados como máxima.

Las noches serán de esta manera también cálidas. Julio ha empezado con fuerza en lo que a las temperaturas se refiere en Córdoba. El lunes 5 la máxima será de 40 grados y la mínima de 21; el martes 6, los termómetros no bajarán de los 21 grados tampoco y subirán hasta los 39; el miércoles 7, las máximas darán un respiro al caer hasta los 34 grados, mientras que las mínimas serán igual de cálidas que los días anteriores al no bajar de los 21 grados; y el jueves 8 los termómetros subirán en Córdoba hasta los 37 grados y no bajarán de los 17.