El alcalde asegura que el proyecto de Presupuestos de 2021 para Córdoba estará la semana que viene

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado optimista en cuanto a la aprobación de los Presupuestos municipales para este 2021, asegurando que la semana que viene podrá presentarse públicamente el proyecto. Según Bellido, la elaboración de esas cuentas "va razonablemente bien" y ha recordado que el trabajo interno del equipo de gobierno ya está cerrado y se ha alcanzado un acuerdo en cuanto a las cifras.

El alcalde ha apuntado que la Delegación de Hacienda, dirigida por el popular Salvador Fuentes, "ya ultima el proyecto" que, ha añadido, "a lo largo de la semana que viene podrá ser presentado públicamente".

El objetivo inmediato, ha dicho Bellido, es sondear al resto de grupos que componen la corporación. Sobre esto ha dicho mostrarse "optimista" porque encuentra "buena disposición a dialogar" por lo que espera que, "en un plazo corto de tiempo", se alcance un acuerdo.

Lo que no podrá perfilarse en este presupuesto es el dinero que llegue a Córdoba desde el Gobierno central proveniente de los fondos extraordinarios covid, que se calcula será entre 20 y 30 millones de euros. Esto era algo que el equipo de gobierno ponía como condición sine qua non para elaborar las cuentas, tanto que el alcalde llegó a decir que no tenía sentido hacer los presupuestos sin saber cuánto dinero iba a llegar de esos fondos.

Sin embargo, el hecho de que aún se desconozca ese reparto ha llevado al cogobierno a acelerar el proceso, toda vez que todavía quedan varios trámites administrativos hasta que pueda elevarse el proyecto al Pleno y se aprueba de manera definitiva.

Bellido ha dicho, sobre esos fondos extraordinarios y su relación con las cuentas para la ciudad, que "tendremos que aprobar los Presupuestos sin eso, pero seguiremos exigiéndolo". El alcalde ha criticado que aún no haya llegado esta financiación teniendo en cuenta "la cantidad de familias a las que podríamos ayudar a llegar a fin de mes" o el beneficio que supondría para los autónomos y sus negocios o para el sector turístico.

Caballerizas

El alcalde ha hablado también de Caballerizas Reales, de la futura sala expositiva y de la posible cesión a Córdoba Ecuestre una vez el edificio sea del Ayuntamiento. Sobre esto último, ha mostrado el deseo y la "voluntad política" de que esta entidad sea la encargada de gestionar las Caballerizas cuando sean municipales.

Eso sí, Bellido ha recordado que todo eso requiere de un proceso administrativo en el que Córdoba Ecuestre se vería beneficiada por haber sido declarada hace años de utilidad pública municipal, lo que "nos permite avanzar con bastante firmeza en el proceso de cesión".

Sobre la futura sala expositiva ha afirmado que la reunión con varios agentes relacionados con el mundo del caballo y del arte mantenida el jueves "salieron voluntades de hacer cosas conjuntas" y que se pusieron sobre la mesa proyectos que aúnen ambos sectores.