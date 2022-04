El alcalde de Córdoba: "La ley no nos permite subir los sueldos de los trabajadores de los museos municipales"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha sido bastante claro ante las peticiones que hacen los trabajadores de los museos municipales, que han convocado una huelga para todos los fines de semana del mes de mayo. "Podemos negociar hasta donde nos permiten los márgenes que tenemos en la mano con la legislación presupuestaria, laboral y la de los funcionarios", ha subrayado.

Bellido ha asegurado que "una de las peticiones que tienen los representantes de los trabajadores no podemos negociarla, ya que como alcalde no puedo acordar una subida de sueldo con carácter retroactivo que no estaba aprobado por ningún órgano del Ayuntamiento".

En concreto, el primer edil ha hecho referencia al acuerdo alcanzando por los trabajadores con el anterior equipo de gobierno de PSOE e IU por exceso de jornada a pagar una productividad de 600 euros al año y el compromiso de meter a 10 o 12 trabajadores.

Al respecto, ha insistido en que desde el Ayuntamiento "tampoco podemos acordar subidas por encima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado; no podemos negociarlo". Así, ha anotado que "de ahora en adelante podemos negociar con la Ley de Presupuestos Generales del Estado y las negociaciones se tienen que ceñir al ámbito que nosotros podemos acordar".

Es más, ante esta próxima huelga -después de que el Alcázar de los Reyes Cristianos, los Baños Califales, y los museos Julio Romero de Torres y Taurino permanecieran cerrados desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección-, el primer edil ha informado de que "he pedido más informes para que entiendan cuál es nuestro margen de negociación".

En esta misma línea, ha incidido en que "esa subida de sueldos no podemos acordarla porque no está en nuestra manos y la ley no me permite".

Además, ha recordado que esta semana ya ha habido una reunión para establecer un nuevo cuadrante de turno, en el que esas jornadas de más no las tendrán que hacer. También ha subrayado que desde el Ayuntamiento se va a negociar "hasta el último día" y que se van a sentar con el sector hotelero para informar de la situación.

Ante el cierre de los museos municipales en plena temporada alta del turismo en Córdoba por la huelga, Bellido ha avanzado que si las negociaciones con los trabajadores no llegan a buen puerto se estudiarán "alternativas que nos permitan paliar las condiciones del paro".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la negociación con las organizaciones sindicales, a la que irán con propuestas. "Vamos a agotar las vías negociación", ha anotado, pero ha reconocido que "no podemos suplir a los trabajadores en huelga, pero sí intentar ver otras medidas que palíen sus efectos".