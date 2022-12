El alcalde de Córdoba defiende la labor del equipo de gobierno en el caso Intraestructuras "caiga quien caiga"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha defendido la labor del equipo de gobierno en el caso Infraestructuras "caiga quien caiga". El alcalde lo ha hecho antes de la celebración del Pleno ordinario del Ayuntamiento del mes de diciembre y días después de que la Policía Nacional detuviera al expresponsable del área de Infraestructuras, David Dorado, por dicho caso.

Dorado fue detenido el pasado lunes por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y pertenencia a grupo criminal en relación a la investigación que trata de esclarecer supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos de obras menores en el área de Infraestructuras. Posteriormente, fue puesto en libertad con cargos. Por el caso Infraestructuras también están imputados 12 empresarios, así como la excoordinadora del área y un técnico de la misma.

Bellido ha sentenciado que el caso Infraestructuras ha traído consigo "una situación lamentable para la ciudad, porque hay quien ha defraudado la confianza que depositaron en él", ha relatado refiriéndose a Dorado, para responderle a la oposición, que ha pedido su dimisión como máximo responsable de lo que ocurre en el Ayuntamiento, que "no tengo nada que ocultar. Se ha pedido mi dimisión y me parece curiosísimo que se pida mi dimisión y que no se pida la de quien ha tenido que declarar ante la Policía".

El alcalde ha asegurado que no va a dimitir "primero porque [en este caso] nos hemos regido por la transparencia y la honestidad; porque siempre las decisiones que se han tomado las hemos tomado pensado en lo que querrían los ciudadanos, ante cualquier tipo de duda que ha surgido he puesto los mecanismos para aclararlas caiga quien caiga.", ha puntualizado. "Ante cualquier tipo de duda, hemos puesto todos los mecanismos necesarios, de manera que cayera quien cayera", ha añadido.

Uno de esos mecanismos, ha destacado, es que después de la primera denuncia de los grupos municipales de Podemos y IU ante la Fiscalía de partición de contratos menores en unas obras de la avenida de Libia, que originó la causa judicial, "llevamos a cabo una investigación interna a través de la Asesoría Jurídica, "cuyas conclusiones sirvieron para ampliar la denuncia ante la Fiscalía. Esa información se convirtió en la base de la investigación penal y quedan por hacerse pública los hechos que sustentan los cargos y esa situación va a ser muy dolorosa para Córdoba y para los ciudadanos, pero estoy deseando que se haga pública esa investigación que enviamos a la Fiscalía y que se sabrá cuando el sumario se haga público". Bellido ha insistido en que sin "esa intentísima colaboración" del equipo de gobierna con la Justicia y la Policía Nacional "no se podría haber llegado a este punto en el que está la investigación.

Además, ha recordado que desde que se conoció el caso Infraestructuras hay un mayor control y transparencia en ese área en lo que a contratos menores y facturas se refiere. "Hemos cambiado todas las normas de control en Infraestructuras", ha relatado.

"Me siento reforzado por las decisiones policiales que amparan las decisiones que yo he tomado", ha relatado. Así, ha destacado que se ha adelantado un año a los acontecimientos cuando cesó a la ya excoordinadora del área de Infraestructuras, imputada en el caso, y a Dorado de todas sus delegaciones en el equipo de gobierno. "¿Qué hubiera pasado si hace un año no los hubiera cesado? Hoy me siento reforzado porque estas investigaciones y lo que está ocurriendo me dan la razón en relación a esos ceses. Hay sombras que hay que aclarar y se han tomado decisiones que se demuestran hoy que fueron las correctas", ha sentenciado.

"Personalmente me he enfrentado a quien quería extender la mancha de duda. Me he enfrentado personalmente, junto a algunos funcionarios, a acusaciones e insinuaciones. He actuado con responsabilidad, sin complejos, anteponiendo siempre el interés general. He antepuesto estas decisiones a mi Alcaldía y al gobierno, adoptando medidas que afectaban al socio del gobierno como fue el cese de la excoordinadora y del entonces teniente de alcalde David Dorado. Y este pasado verano, cuando estuvo en juego la estabilidad y la alcaldía, no me tembló el pulso porque era preferible la honra sin barco que el barco sin honra", ha puntualizado

"No le debo nada a nadie; en este caso he actuado con tranquilidad enfrentándome, insisto, a situaciones que podían afectar a la estabilidad del equipo de gobierno y de la Alcaldía. Mi única deuda y mi único compromiso es con Córdoba y con sus vecinos. No merezco lecciones de partidos [refiriéndose al PSOE, IU y Podemos] que cambian leyes para beneficiar a condenados", ha concluido.