El alcalde apoya "cambios graduales" en el Festival de la Guitarra de Córdoba para tener "más relieve" con gestión pública

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, apoya realizar "cambios graduales" en el Festival de la Guitarra, "buscando que tenga más relieve y más conexión con la gente joven, que se estaba abandonando en el festival", todo ello sin que suponga "una transformación radical" de este evento y manteniendo la gestión pública.

El regidor comenta que dicho modelo se implantará "gradualmente" y para ello destaca que tiene "la suerte de contar con Juan Miguel Moreno Calderón en el equipo, que es un referente en el ámbito de la cultura y especialmente en el de la música, que es su mundo, porque a parte de ser un magnífico responsable público, es catedrático de piano y una persona muy respetada", de ahí que sea él quien "va a llevar la batuta de este cambio, para que vaya moviendo esos matices".

En este sentido, tras el planteamiento de hace unos años con gestión público-privada, sacando a contratación algunos grandes conciertos, Bellido sostiene que "ni una cosa ni la otra: ni la colaboración público-privada, ni dejarlo como está", admitiendo que aunque ahora tiene 15 concejales, "mayoría absoluta en el Pleno, y por tanto mayoría también en el Gran Teatro, que es el que gestiona el Festival de la Guitarra", también remarca que "las mayorías no nos dan la razón".

Así, sostiene que "es cierto que cuando sacamos el proyecto hubo un rechazo muy importante, fundamentalmente en el ámbito de la cultura, el más relacionado con el festival". A tal efecto, aclara que "no se va a persistir en ese camino". De este modo, el primer edil explica que "este año se ha empezado a dar matices, convirtiéndolo en un festival gourmet", sabiendo que "si no se va a modelos que permitan aumentar la financiación con colaboración público-privada, se está más limitados".

Si bien, remarca que sí quieren "hacer algo más delicatessen, que vengan los números uno en la guitarra y haya un aumento en calidad y también en la repercusión del festival, que es muy querido", al tiempo que elogia que la cita llegue a los barrios, dado que "da buenos resultados".

Por tanto, "ya habrá otros elementos y festivales para atraer al gran público", enfatiza el regidor, quien menciona que "ahora en Córdoba hay propuestas muy interesantes, como en la Plaza de Toros con un festival de una entidad privada con la que colabora el Ayuntamiento y que está al nivel de otros festivales, con artistas nacionales e internacionales y hay de media entre 8.000 y 10.000 personas en todos los conciertos y genera una tónica en el ámbito musical muy positiva".

La lucha contra la estacionalidad

En el marco de las citas de verano y la oferta turística para todo el año, Bellido afirma que "la lucha contra la estacionalidad tiene que venir de la mano del crecimiento del turismo en otros sectores, fundamentalmente en el sector de ferias y congresos, porque no se lucha sólo contra la estacionalidad de determinados meses del año, sino contra la estacionalidad incluso de determinados días de la semana".

Según argumenta, "al final Córdoba es una ciudad de turismo muy ligado al fin de semana, donde sube la ocupación hotelera y se ve en las calles", pero destaca que el turismo de ferias y congresos genera que "vengan durante más días en la semana y más meses al año, y también con un nivel de gasto medio por turista más alto y que haya más pernoctaciones".

Por tanto, esa es la medida "principal" del plan de choque que recoge la Agenda Córdoba. Entretanto, declara que "hay que ser conscientes de que realmente el turismo siempre tiene una estacionalidad en todos los destinos", de modo que "siempre va a haber subidas y bajadas", algo "inevitable", porque "no puede haber los mismos turistas en mayo o en octubre, que es otro gran mes, que los que hay en agosto".

Los pisos turísticos

Mientras, precisa que "hay un fenómeno de fondo, que excede en parte a las políticas municipales y tiene que ser un trabajo conjunto con la comunidad autónoma, como es que la oferta se ha multiplicado, que hay nuevas ofertas que vienen de apartamentos y pisos turísticos y eso produce un reequilibrio de los alojamientos entre apartamentos y pisos turísticos y hoteles, en detrimento de los hoteles, que ven más difícil llenarse".

Así, insiste en que "ese trabajo hay que hacerlo con la Junta de Andalucía, porque se pide por asociaciones que se regule el fenómeno, pero para regularlo se necesita a la Junta y una legislación autonómica desde la que los ayuntamientos vayan descolgando propias normativas", aunque aclara que "es un fenómeno de fondo que tampoco se puede tratar de impedir", porque "no se le puede decir a una persona dónde se tiene que quedar". No obstante, apuesta por "regular que no suponga eso que los cascos históricos se vacíen o se conviertan simplemente en una sucesión de pisos y apartamentos turísticos vaciando los cascos de vecinos".

Fitur y los dos ejes a promocionar

Y en relación a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid y el hecho de acudir en 2024 con la Junta y Diputación, en vez de con estand propio como en los últimos años, el primer edil asegura que han tenido "una experiencia muy buena", al dar dicho espacio "relevancia, marca y un protagonismo a los productos que queríamos destacar". Sin embargo, la Junta les ha pedido que vuelvan "con una petición expresa", relata Bellido, quien agrega que el Gobierno regional les ha transmitido "cuál es el nuevo modelo al que quieren ir de pabellón completo en Fitur, que se alinea mucho más con lo que nosotros reclamábamos".

Al respecto, explica que quieren ir "de forma gradual a un modelo que en vez de haber provincias, habrá temáticas turísticas, donde en nuestras fortalezas, turismo patrimonial y cultural, vamos a tener protagonismo importante, y donde no se van a mezclar, que es lo que a nosotros nos hizo salir del 'estand', conceptos distintos", a la vez que "era todo muy endogámico y al final quedaba todo para nosotros". "Nos diluíamos en algo que nos restaba valor y por eso buscamos nuestra propia marca", justifica el alcalde.

"Aunque la experiencia ha sido muy positiva, le vamos a dar la oportunidad a la Junta con el nuevo planteamiento que hacen", remarca Bellido, recordando que cuando Córdoba creó su estand propio "la Junta la gobernaba también Juanma Moreno", a lo que añade que "ha habido un cambio de consejero e incluso de partido en la Consejería", pero "ahora hay un modelo nuevo que merece una oportunidad y, por cierto, Córdoba no es la única ciudad que vuelve, sino que hay más ciudades que también tenían su 'estand' propio y que están en el mismo proceso de vuelta al 'estand' andaluz".

En relación a la línea estratégica para Fitur 2024, el primer edil ensalza la oferta "muy variada" de Córdoba, de forma que "todo va a tener su espacio, pero hay que ir cada año centrando, porque no se puede hablar de todo todo el rato, porque entonces también nos diluimos". Por tanto, "partiendo de que hay una riqueza en turismo cultural, patrimonial, de naturaleza, ecuestre y gastronómico, este año las dos principales novedades van a ser el turismo de congresos", porque "hay que seguir reforzando la oferta y el mejor escaparate que hay es Fitur", mantiene Bellido.

Y, en segundo lugar, cree que "va a dar tiempo a llegar con un importante avance en cuanto a algo complementario al resto de nichos turísticos, que es el turismo gastronómico", de manera que "se va a hacer una apuesta importante para que haya una programación a lo largo del año, de la mano de la Junta de Andalucía y Diputación, y que en Fitur se dé el pistoletazo de salida a esa programación".