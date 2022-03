El alcalde de Córdoba alerta de que la falta de suministros "está empezando a afectar" a las obras públicas

Cada día, la falta de suministros y abastecimiento a causa del paro de los transportistas está afectando a nuevos sectores productivos y económicos de la ciudad de Córdoba. Si los supermercados ya han alertado de la falta de mercancía en sus vitrinas, otras industrian se están viendo obligadas a reducir su nivel de actividad por la misma razón. Es el caso del sector de la construcción, que está viendo un retraso en sus obras a causa de la demora en la recepción de los materiales.

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha confirmado que la huelga del transporte "está empezando a afectar" a las obras públicas de Córdoba. No obstante, por ahora no se ha paralizado ninguna construcción de la ciudad por estas causas. "Vamos a ver si la situación nacional se soluciona pronto y no llega el momento en el que los constructores tengan que paralizar ninguna obra", ha informado el edil.

Dicha situación, está provocando una falta de abastecimiento en las construcciones, ya que los promotores están viendo un retraso en las entregas de mercancía. "No llegan los camiones", ha expresado Bellido mientras indica que los materiales sí están comprados pero los transportistas tienen dificultades para trasladarlos.

Esta demora provoca que en algunos casos, como ha ocurrido con el Centro de Ferias y Convenciones (CEFC), se haya pedido una "prórroga a nivel técnico", al ser una de las edificaciones que acarrea una mayor cantidad de materiales.

La obra sigue funcionando "pero no al ritmo que podría funcionar" e incluso se podría pasar el plazo, "es posible que haya que dar otra ampliación", ha alertado Bellido sobre el edificio del Parque Logístico, que tal y como estaba programado, las obras deberían finalizar a finales del próximo mes de mayo o principios del de junio, según explicó el alcalde el mes pasado.

El CEFC cuenta con una inversión total de 17 millones de euros, y contará con una capacidad para unas 4.000 personas. En el complejo podrán estar funcionando simultáneamente hasta 12 salas con distintos eventos.