La administración de la doble suerte

María José Gaitán y Ana Gavilán son la dueña y empleada del estanco de la avenida de Barcelona, número 101, el protagonista sin duda de la mañana del Sorteo de la Lotería de Navidad en la capital. Desde su administración salieron 500.000 euros, un décimo del Gordo, el 3347 -premiado con 400.000 euros- y dos del tercero, el 4211, que tienen un premio de 50.000 euros cada uno. Las dos estaban eufóricas cuando a las 12:30 salió el Gordo y en el listado de los establecimientos agraciados figuraba el suyo.

La noticia, como no podía ser de otra manera, corrió como la pólvora y el estanco se convirtió en el punto neurálgico del barrio. Pero es que, cuando se había pasado en parte la euforia por el Gordo, llegaba la noticia de que el tercero, el 4211, también había salido desde allí, en concreto dos boletos premiados con 50.000 euros cada uno.

El estanco lleva 40 años en el barrio y su dueña, María José Gaitán, estaba muy emocionada por terminar el año con esta buena noticia después de que hace meses fallecieran sus padres. "Terminamos el año con este despedida", anotó emocionada, al tiempo que subrayaba que eso de comprar la lotería de Navidad en máquina -en lugar del tradicional décimo- también da suerte. "La lotería es para repartirla, dar felicidad y mucha alegría", insiste.

Aunque el afortunado o afortunada no llegó al estanco, sí que los vecinos se acercaron hasta el local para saludarlas -numerosos medios se dieron cita en las puertas para dar constancia de lo sucedido-, dar su felicitación y las bromas no pararon de sucederse. Mientras, Ana Gavilán no para de asegurar que "estamos en racha", mientras que no para de insistir y animar a todo el público a comprar lotería para el sorteo de El Niño. "Lo vamos a dar todo, también la Primitiva, la Bonoloto, todo", subraya.

No es habitual que una misma administración venda dos premios de relevancia, como es el caso del Gordo 0y del tercer premio. En todo caso, podría suceder en establecimientos donde tienen muchas ventas y cuya fama es conocida en todo el país, como es el caso de Doña Manolita o La Bruixa d'Or, pero el azar ha querido que sea un estando de Córdoba, en un barrio popular, lejos de los puntos neurálgicos del Centro y el turismo, el que se sitúe en el mapa por haber repartido dos premios del Sorteo de Navidad.