El acuerdo por las visitas nocturnas a la Mezquita tensa de nuevo el cogobierno

El Ayuntamiento -con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el teniente alcalde delegado de Seguridad, Emilio Aumente, a la cabeza- llegaron ayer a un acuerdo con el Cabildo Catedral para las visitas nocturnas a la Mezquita-Catedral. Pese a ser una buena noticia para la ciudad, que anda escasa de oferta nocturna para el turista, lo cierto es que esta firma evidencia, una vez más, el fino hilo que une a los dos partidos del cogobierno, PSOE e IU. Mientras desde el Consistorio se informaba ayer de todas las claves de este convenio, IU criticaba que el acuerdo había sido alcanzado "en solitario" por el PSOE, al que además acusó de anteponer "los intereses de la Iglesia frente a los de la ciudadanía".

Respecto al acuerdo, tal y como detallaron fuentes municipales, fueron Ambrosio y el deán-presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, quienes lo suscribieron para la continuación y desarrollo de la visita audiovisual nocturna a la Mezquita-Catedral. El fin de este convenio es "articular la cooperación de ambas entidades intervinientes para la continuación y desarrollo de una visita audiovisual nocturna a la Mezquita-Catedral", que fue implantada en el monumento mediante convenio de colaboración suscrito el 24 de febrero de 2006, renovado más tarde mediante acuerdo firmado el 17 de agosto de 2010, con IU entonces en la Alcaldía. Estará vigente con un período de dos años prorrogables por mutuo acuerdo de ambas partes de forma automática.

Como novedad, el documento recoge en su cuarta cláusula que el Ayuntamiento y el Cabildo acuerdan que el Patio de los Naranjos permanezca abierto a la ciudadanía todo el día, desde la hora de apertura del monumento hasta el inicio de los pases nocturnos, eso sí, "siempre y cuando la actividad religiosa, cultural, artística o monumental lo permitan". Esta apertura será posible por la renuncia del Ayuntamiento a efectuar la comercialización de la venta de entradas, así como, "obviamente, a cualquier beneficio económico que se derivase de aquella".

Como ha sido hasta ahora, corresponde al Cabildo Catedral la relación económica con los visitantes. La venta de entradas se llevará a cabo a través de los cauces habituales del sector turístico (venta en taquilla y en las diversas formas de venta anticipada que estipule el Cabildo), que establecerá asimismo el precio de las entradas. Los horarios y días de visitas serán fijados por el Cabildo de manera anual, debiendo quedar supeditados "siempre a las necesidades de culto propias de la Catedral".

Tanto la forma de negociación como el acuerdo en sí no han sentado muy bien a IU. El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, quien además es primer teniente de alcalde y responsable de Turismo, criticó que "nuestro socio de gobierno no ha contado con IU en ningún momento de la negociación, por lo que nuestro punto de vista, muy alejado del acuerdo firmado, no se ha escuchado ni tenido en cuenta".

La formación señaló fundamentalmente dos puntos de desacuerdo con el convenio firmado. En primer lugar, plantearon una cuestión económica: "el Ayuntamiento realizó una importantísima inversión de más de un millón de euros para llevar a cabo el espectáculo de los cuales no ha habido ni un céntimo de retorno a lo público o las arcas municipales, sino que ha quedado todo en manos de la Iglesia", apuntó García. En segundo lugar, y según manifestó la coordinadora local de IU Córdoba, María José Liñán, "IU rechaza el relato que elabora y difunde la Iglesia católica sobre nuestro patrimonio por alejarse del rigor histórico, arqueológico y científico que merecen recibir los cordobeses, cordobesas y las personas que nos visitan, y así siempre lo hemos reclamado".

García también planteó dudas sobre la ampliación del horario del Patio de los Naranjos. "Podría ser una trampa porque, tras la concesión de la licencia al nuevo museo diocesano, donde se van a vender las entradas al templo, tememos que, a medio plazo, se aproveche para situar el control de la entrada en la puerta del patio, y de este modo lo hagan propio y quede privatizado", advirtió.

IU lamentó así que el PSOE "tome en solitario estas decisiones de calado que afectan a los intereses de la ciudad y que, desafortunadamente, anteponga los intereses de la Iglesia frente a los de la ciudadanía, como ya parece que comienza a ser su tónica general".

La negociación entre el Consistorio y el Cabildo ha correspondido a Emilio Aumente y a Manuel Pérez Moya y la misma ha transcurrido en un clima de "normalidad y buena voluntad por ambos".