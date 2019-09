Absuelta la profesora acusada de insultar a sus alumnos en un instituto de Córdoba

El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha absuelto a la profesora acusada de insultar a varios alumnos en un instituto de la provincia de Córdoba. El magistrado, en su sentencia (contra la que cabe interponer recurso), expone que no se considera suficientemente acreditado que la profesora, también directora del centro, profiriera los insultos a los que se refieren tanto la Fiscalía como la acusación particular.

El juez detalla que "ni se puede alcanzar la suficiente convicción en torno a que realmente la acusada desarrollara las conductas que se le atribuyen como tampoco limitar lo sucedido a una simple expresión de que los alumnos habían cometido, al no ponerse de acuerdo para no realizar unos concretos ejercicios que había mandado la acusada, una tontería". Por lo tanto, en la sentencia se determina que "no puede sino acudirse al principio in dubio pro reo" y proceder a la libre absolución.

Desde el Bufete Garrido, de José Luis Garrido, que ha llevado la defensa de la acusada, han explicado a el Día que la acusación era "una auténtica barbaridad desde el principio" y que existían otro tipo de motivos para iniciar la causa.

Por esto mismo, el bufete ha anunciado que tanto la Fiscalía como la Delegación de Educación (encargada de enviar los inspectores) "tendrán que dar explicaciones", al tiempo que ha lamentado el daño causado tanto a su defendida como a los menores.