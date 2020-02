Vox advierte al alcalde de que no apoyará el presupuesto municipal de seguir la actual gestión turística

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha advertido al alcalde, José María Bellido, de que no votará a favor de sus presupuestos municipales de no haber cambios en la política turística y, en concreto, en las cuentas del Instituto Municipal de Turismo (único organismo en el que Vox no votó a favor).

Badanelli se ha quejado de que desde Turismo se le niega información y que se le trata "como al resto de la oposición". "Esto no es clave para apoyarse en nosotros para los presupuestos", ha advertido la portavoz municipal de Vox.

"Mientras mantenga esta actitud de desprecio y ninguneo que no cuenten con Vox. Exigimos el respeto que nuestros miles de votantes merecen", ha insistido Badanelli, quien ha señalado directamente a la primera teniente de alcalde y presidenta del Imtur, Isabel Albás, como causa de este problema.

Badanelli ha recordado que fueron los presupuestos del Imtur los únicos que no contaron con el voto de su grupo municipal y, sin embargo, según ha reprochado, no han recibido ninguna llamada por parte del cogobierno para negociar esto.

La portavoz municipal de Vox ha dicho que empieza a pensar que "Ciudadanos quiere dinamitar la negociación" de esos presupuestos y ha avanzado que sería "tristísimo" que tuvieran que prorrogarse las cuentas de PSOE e IU.

Badanelli ha pedido incluso a Bellido que se plantee quitarle las competencias en Turismo a Albás ya que, ha apuntado, puede hacerlo y "darle otras" como "tenerla de asesora personal".

Mudanza en Rey Heredia

Paula Badanelli también se ha referido al traslado de los trabajadores municipales de la sede del Imtur, en Rey Heredia, a la Pérgola. Según la portavoz de Vox, en el último Consejo Rector del Imtur se le preguntó a Isabel Albás qué iba a pasar con los problemas de luz que había en la sede de Rey Heredia y obtuvieron "la callada por respuesta".

Para Badanelli es "escandaloso" que desde la Delegación de Turismo "se dejan de tomar decisiones que afectan al trabajo de funcionarios y al resultado de la gestión turística".