Vox exige la construcción de un nuevo parque de bomberos en Córdoba

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido la construcción de un nuevo parque de bomberos en la capital cordobesa toda vez que la portavoz del grupo, Paula Badanelli, ha denunciado este martes, 28 de septiembre, la falta de medios, recursos y el "abandono" en el parque central de Córdoba, el de la avenida de los Custodios.

Badanelli ha detallado que tras una visita a las instalaciones pudieron constatar que "la situación es de semi ruina, el parque está abandonado" y asegura que las actuaciones que se han hecho "no dejan de ser parches que no resuelven los problemas". La concejal ha afirmado que, entre lo más grave, no hay torre de entrenamiento y, además, las transmisiones y cómo llega la información desde el 112 pueden tardar de un minuto y medio a dos, con lo cual se ralentiza la salida de los efectivos del parque para acudir a las emergencias, "minutos de retraso que pueden suponer muchas vidas y daños", ha alertado Badanelli.

Con todo ello, para Vox "hay que plantear seriamente" la construcción de un nuevo parque, buscar los suelos adecuados para su ubicación y dotarlo de presupuestos para que el proyecto avance pues, según sus cálculos, la envergadura de esta construcción podría tardar incluso más de tres años.

Lo razonable, ha asegurado Badanelli, "sería que el parque actual sirva para ampliar las instalaciones de la Policía Local" para oficinas, por ejemplo, y que "hubiese dos parques de bomberos potentes" en la ciudad, que cree "son suficientes, aunque habrá técnicos que sean capaces de evaluar si Córdoba necesita más parques".

El grupo municipal de Vox llevará esta propuesta al Pleno y a la Gerencia Municipal de Urbanismo para su valoración, aunque afirman que "dinero hay porque este gobierno acumula millones en los cajones".