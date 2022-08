Vox pide al cogobierno municipal que "cumpla con el acuerdo" de ordenanzas fiscales antes de iniciar nuevas negociaciones

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha mostrado su indignación tras el anuncio del concejal de Hacienda, Salvador Fuentes, sobre las ordenanzas fiscales “no entiendo qué quieran negociar desde cero, viven en una realidad paralela”.

Al respecto Badanelli ha asegurado que “nos sorprende el planteamiento del Partido Popular de negociación, ya exhibimos y entregamos el documento que en 2019 firmó el alcalde, José María Bellido, e Isabel Albás, su socia de Gobierno, donde se comprometían a una bajada de impuestos masiva antes de que acabase el mandato. Esta es la última negociación antes de que acabe el mandato y nosotros lo único que pedimos es que cumpla ese documento”.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido una explicación “si no van a cumplir lo firmado. Lo que tenemos claro es que parece que viven como en una realidad paralela. ¿Qué vamos a empezar a negociar? Pero señores ¿El documento firmado qué es, papel mojado, es que su palabra no vale, es que su firma no vale?” Paula Badanelli ha recordado que “se ha demostrado claramente la lealtad de Vox al PP, pero no a la inversa, en cuanto encuentra cualquier tope con Vox porque somos más exigentes o porque queramos que hagan algún esfuerzo dan un giro radical y se sientan con Podemos o el PSOE sin ningún tipo de pudor”.

Por último, la portavoz municipal de Vox ha sentenciado aclarando que “el problema del Ayuntamiento, ni de la ciudad no es Vox como intenta hacer creer el Gobierno de Bellido, venimos demostrando que somos el voto útil. Insisto, que diga el alcalde si va a cumplir lo que firmó y a partir de ahí empezaremos a hablar pero primero eso, los compromisos están para cumplirlos”.