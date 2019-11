Vox deja en el aire el apoyo a los presupuestos por falta de información

"no tendrá nuevos presupuestos" aprobados para el 1 de enero de 2020 y que "seguirá funcionando con las mismas partidas del gobierno de IU y PSOE", algo que consideran "muy grave". La concejala por Vox, Paula Badanelli, ha alertado de que el Ayuntamiento de Córdoba aprobados para el 1 de enero de 2020 y que "seguirá funcionando con las mismas partidas del gobierno de IU y PSOE", algo que consideran "muy grave".

Los plazos no dan, según Badanelli. Hasta ahora "no ha habido ningún acercamiento, nadie ha entregado un solo papel, nadie se ha sentado a elaborar ninguna línea presupuestaria y nosotros no tenemos ninguna noticia del presupuesto".

La concejala además ha explicado de que el presupuesto necesita mínimo de 15 días hábiles de exposición pública. "Podemos dar noviembre por terminado pero suponiendo que la semana que viene se discuta, estaríamos en el plazo límite, y sin verlo con este grupo municipal es absurdo, es imposible que haya presupuesto para 2020".

Badanelli ha criticado que en cinco meses "no sabemos a qué están dedicados los 14 concejales, 20 asesores y 12 coordinadores generales" pues ha expresado que el cambio se plasma, precisamente, en los presupuestos municipales.