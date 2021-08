Vox pide al alcalde de Córdoba datos concretos sobre el plan de acogida a afganos anunciado por su gobierno

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha anunciado que pedirá al alcalde, José María Bellido, información detallada del plan de acogida a afganos, "anunciado en prensa" por la alcaldesa accidental y socia de su gobierno, la portavoz de Cs, Isabel Albás.

En Vox se muestran sorprendidos por este anuncio “que tiene un tufillo a oportunismo político de titular y de video con dron, práctica habitual de este gobierno del PP y del que sospechamos que más allá de esto no hay nada, ni siquiera la intención” porque “es de sentido común que no se puede hacer un anuncio de esta envergadura, sobre un tema tan trágico y sensible como es la situación del pueblo afgano, sin un trabajo previo en el que se concreten cuántos se acogen, a través de que acuerdo o proceso y, sobre todo, qué recursos municipales se van a destinar para que los que lleguen lo hagan con las máximas condiciones de seguridad y garantías para todos”.

Se pregunta la portavoz de Vox “¿cómo es posible que el Ayuntamiento de una ciudad como Córdoba, con las listas de espera de Servicios Sociales municipales peor que nunca, el tercer sector desbordado atendiendo las necesidades básicas de miles de familias que cada día son más, con los cuatro barrios más pobres de España, sumida en una crisis económica sin precedentes por la desaparición del turismo y un larguísimo etcétera, se ofrezca de esta forma a acoger a afganos sin saber ni dónde ni cómo?”.

Desde Vox “hemos sido claros desde el primer momento y vamos a defender sin complejos y sin miedos aquello en lo que creemos en este tema como hacemos en todos. Por eso hemos pedido que se acredite la seguridad de las delegaciones diplomáticas en Afganistán, y que los interpretes y colaboradores que prestaron un servicio a las tropas españolas tengan la seguridad de su repatriación”.

Badanelli ha apuntado que la situación política en Afganistán provocará un éxodo inmigratorio de afganos que huyen del terror talibán que podrían llegar a ser millones. Vox exige que esas personas, en su propio interés, sean acogidas por los estados mahometanos que rodean a Afganistán. Para Vox, su cultura, religión, dieta, lengua (recuérdese que el Corán se lee en árabe) o tradición les hacen acreedores de asilo por los países limítrofes musulmanes. "Traerlos a Europa es fomentar su desarraigo y marginalidad e incrementar los riesgos en nuestras comunidades por eso pedimos también que se Intensifiquen los controles de entrada de afganos en España, aplicando con rigor nuestras leyes de extranjería y de asilo, y garantizando que no se reconoce derecho de entrada a quienes constituyan un peligro para la seguridad de España", sentencia.