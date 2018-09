Vimcorsa cuenta ya con 50 viviendas para su programa de permuta

Vimcorsa pondrá en marcha su programa de permuta de viviendas a partir del próximo 1 de octubre, tal y como anunció ayer la presidenta de la empresa púbica, Alba Doblas, quien también avanzó que lo aprobará hoy el consejo de administración de la empresa municipal de la vivienda. Este programa, que ya cuenta con 50 inmuebles, va dirigido a aquellas personas que quieran cambiar su vivienda por otra.

"Tenemos a muchas personas que viven en hogares que no son hogares, sino cárceles; hablamos de personas mayores y de dependientes que residen en viviendas inaccesibles por las barreras arquitectónicas que tienen o porque no tienen ascensor", refirió Doblas. "También hay casos de personas que no pueden afrontar los gastos que suponen las reformas de sus viviendas o las cuotas mensuales que requiere por la bajada de ingresos de las familias", añadió. La presidenta de Vimcorsa relató que el papel que jugará la sociedad pública en este programa es el de intermediadora en las permutas de las viviendas particulares por otras que pueden ser de otros particulares o de la propia Vimcorsa a través de una cesión de uso o alquiler.

Doblas detalló que el programa de permuta viene a complementar al de ofertantes de viviendas "para satisfacer las necesidades de habitabilidad que tienen muchos cordobeses". "En el último consejo de administración del pasado mes de junio pedimos que se hicieran aportaciones por parte de los consejeros y hasta la fecha no se han pronunciado, no ha habido modificaciones del programa y se aprobará mañana [por hoy]", dijo.

La presidenta de la empresa pública detalló asimismo que aproximadamente medio centenar de cordobeses han ofertado ya su vivienda en el registro de ofertantes abierto hace unos meses por Vimcorsa. Estos inmuebles están en su mayoría en "barrios populares", en el Sector Sur, la Fuensanta, Ciudad Jardín y El Naranjo, según puntualizó. "Sus precios oscilan entre los 24.000 y los 40.000 euros y tienen entre dos y tres habitaciones", precisó. "El perfil de los ofertantes es el de personas mayores y también el de quien ha heredado una vivienda y no va a vivir en ella. Además, una entidad financiera ha ofertado ocho de esas viviendas", relató Doblas.

Vimcorsa abrió el pasado 3 de mayo su registro de ofertantes de vivienda y solares -estos últimos ubicados en el Casco Histórico -con el objetivo de "poner en conexión" a los que quieren adquirir un inmueble con los que están dispuestos a vender. Se trata de un inventario "pionero" en España, según ya apuntó la presidenta de la empresa municipal. Vimcorsa tenía hasta el momento un registro de demandantes en el que se apuntaban las personas que pretendían acceder a una VPO. Pero hasta ahora no había un censo en el que figuraran las viviendas en venta, ya que en este registro se pueden inscribir desde particulares a bancos o cualquier administración. En el caso de los solares, por ejemplo, la empresa pública ya anunció su intención de adquirir estos terrenos para favorecer las cooperativas habitacionales. Vimcorsa también se planteó comprar pisos vacíos con este objetivo. No obstante, la herramienta también pretende ser un nexo entre la oferta y la demanda de carácter privado y ayudar en cierta medida a las personas que quieran acceder al mercado de la vivienda. "Hemos introducido una pequeña modificación para que sea posible la permuta de vivienda", puntualizó entonces Doblas.