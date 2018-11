Vimcorsa anuncia proyectos para cerrar el mandato que suman 46 millones de euros

La presidenta de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, Alba Doblas, ha anunciado proyectos por valor de 46,5 millones de euros, "de los que 14,7 millones se invertirán durante el próximo año. 2019 va a ser un año inversor", insistió. Doblas apuntó que dentro de esa inversión de 2019 figuran promociones como la de 118 apartamentos en alquiler para mayores en la calle Joaquín Sama Naharro -en la zona del Tablero- y 308 viviendas de protección oficial en Huerta de Santa Isabel Este.

"Se trata de promociones que están exclusivamente pendientes de obtener la pertinente licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que las obras den comienzo", puntualizó. Para la promoción del Tablero hay prevista una inversión de 7,8 millones de euros, de los que en 2019 se consumirán 1,3 millones, mientras que para las de Huerta de Santa Isabel has previstos 35,1 millones, de los que 9,8 se invertirán el próximo año, según detalló Doblas, quien estuvo acompañada durante la presentación de los proyectos del gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez. Doblas dijo que estas cuentas irán para su aprobación al consejo de administración que Vimcorsa celebrará la próxima semana. Y sentenció que arrojarán un resultado negativo de 807.359 euros.

No obstante, insistió en que "no habrá tensiones de tesorería" e incidió en que Vimcorsa cuenta con un saldo positivo de 2,3 millones de euros procedente del cierre del último ejercicio. Y adelantó que "nuestro principal objetivo para 2019 es el de aumentar nuestro parque público de alquiler de vivienda, "algo a lo que no ayuda ni el plan estatal ni el plan andaluz de la vivienda", defendió. Para ello, Vimcorsa destinará algo más de 1,5 millones de euros a la adquisición de viviendas de segunda mano a través del registro de ofertantes. Doblas destacó que "en dos meses queremos hacernos con una primera adquisición y con sucesivas adquisiciones a lo largo de 2019. También estamos negociando con la Sareb y con entidades financieras para incorporarlos al registro de ofertantes".

La presidente de la empresa municipal detalló que otra de las lineas de actuación planteadas es la de la creación de un fondo de vivienda para alquiler gestionado por Vimcorsa. "Estarían destinadas a alquiler social y lo compondrían las viviendas no protegidas que pudiéramos adquirir a través de la cesión por convenio de entidades financiaras o a través de viviendas de particulares. Este fondo de inicio tendría como mínimo unas 100 viviendas", dijo. Doblas añadió que Vimcorsa continuará además con la línea de apoyo a la iniciativa de covivienda FOCO para el impulso de cooperativas de viviendas mediante cesión de uso de interés social. Y habló de la puesta en marcha de un plan plurianual con la Gerencia Municipal de Urbanismo para ampliar el parque residencial en alquiler.

Mientras, Ibáñez detalló que Vimcorsa ha entregado durante el presente mandato municipal unas 200 viviendas y que hay más de 5.000 familias en la ciudad en lista de espera para conseguir un piso en cualquiera de sus modalidades -compra o alquiler- y que unas 3.000 se ha dado ya de baja en el registro de demandantes cansadas de esperar lograr uno.