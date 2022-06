Los vecinos de Villarrubia acusan al Ayuntamiento de Córdoba de robarles sus tradiciones

La Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana de Villarrubia acusa al Ayuntamiento de Córdoba de tratarles de robar "nuestra autonomía y participación en las actividades tradicionales" de la barriada. El colectivo insiste en que "trataron de robarnos nuestra forma tradicional, participativa y colectiva de la Cabalgata de Reyes, imponiéndonos la salida de tres carrozas, adornadas por una empresa y en la que no cabía que se montaran nuestros niños". Pero que al final consiguieron que salieran también sus dos carrozas, "preparadas y adornadas por los vecinos".

El colectivo destaca asimismo que "trataron de robarnos nuestra fiesta de Carnaval", organizada siempre por el Consejo de Distrito de la barriada. "Montaron un Carnaval desde los despachos como quisieron, al que nao asistió nadie de la barriada", explican, para añadir que días después "celebramos nuestro Carnaval, con la autorización municipal, pero sin su colaboración".

"Ahora tratan de montarnos la Feria desde arriba y desde los despachos", denuncia el colectivo. Los vecinos recuerdan que la Feria de Villarrubia se inicío en la pasada década de los 50, "organizada y coordinada siempre, junto con el delegado de la Alcaldía de cada año, por una comisión de fiestas formada por los vecinos y colectivos de la zona; todo preparado con el tiempo suficiente.

La asociación insiste en que este año, "cuando faltan escasamente 40 días para nuestra Feria" aún no tiene noticias de nada respecto a ella. "Desconocemos si se ha formado, como siempre, una Comisión de Festejos. Por su puesto, no se ha convocado para nada a los colectivos y, si existe, desconocemos quienes la forman", apunta. Además, detalla que ante la falta de noticias algunos colectivos que tradicionalmente hah montado caseta todos los años, "como la de nuestra asociación", han solicitado a medidos de mayo que se les tenga en cuenta y se les digan los requisitos y condiciones habituales para montarla, "pero no se les ha comunicado aún nada, solo que esperen órdenes".

La Asociación de Vecinos Cañada Real Soriana de Villarrubia puntualiza que "a pesar de todas las dificultades y problemas, nuestra Feria saldrá adelante y como siempre la ciudadanía de la zona, junto con los qeu se acerquen de Córdoba, nos volcaremos en ella y la disfrurtaremos".

El colectivo ha indicado que "para expresar nuestro malestar y buscar soluciones a estos problemas y otros que tiene la barriada, durante estos tres años y reiteradamente" le han solicitado una reunión al alcalde, José María Bellido, "reunión que hasta la fecha no ha coincidido, siendo el único Consejo de la ciudad con el que no se ha reunido; seguimos esperando su respuesta".