Verano todo el año

El debate sobre el cambio de horario cala en Córdoba. Los empresarios de los distintos sectores económicos de la ciudad se posicionan sobre la conveniencia de esta alteración que genera, tanto en primavera como en otoño, trastornos en los hábitos cotidianos de los ciudadanos. En España, además, se sugiere la vuelta al huso horario que tenía el país antes de la dictadura franquista, acorde con la proximidad al Meridiano de Greenwich e idéntico al que poseen Gran Bretaña, Portugal y las Islas Canarias, es decir, una hora menos. Una adaptación que en Córdoba estaría muy condicionada por su clima cálido y sus largas jornadas de sol.

¿Horario de invierno o de verano? Es la pregunta más frecuente estos días después de la propuesta de la Comisión Europea (CE) sobre el cambio horario. Aunque en un principio se habló de dejar el actual y no implantar el de invierno, la portavoz del Gobierno español, Isabel Celaá, ha precisado que no hay nada decidido. En Córdoba, las preferencias por uno u otro horario van en consonancia con los ámbitos productivos.

En una ciudad donde el sector hostelero adquiere tal importancia, su representante, el presidente de la patronal de hostelería Hostetur, Francisco de la Torre, se decanta por mantener el horario actual, el de verano. "Desde el sector que represento se ve con buenos ojos el mantener el horario de verano", apuntó a el Día De la Torre, que añadió que "desde la patronal nacional ya se hizo en su día una encuesta y ese fue el resultado". "Creemos que el ganarle una hora de sol a las tardes de invierno puede ser beneficioso", explicó el presidente de la patronal de hostelería en Córdoba. Es decir, los hosteleros ganarían con el cambio porque habría más horas de sol en invierno. Si se mantiene el sistema actual, llegados los meses más fríos se podrá disfrutar, como mínimo, de una hora más de luz natural por las tardes, lo que invita a los clientes a permanecer en ellas, especialmente en aquellas jornadas en las que los termómetros no bajen demasiado, algo habitual en el invierno cordobés. Además, se logra un considerable ahorro energético durante la apertura vespertina.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández, recordó que la eliminación era una demanda del sector para "poder armonizar los diferentes horarios y sobre todo las costumbres". No obstante, subrayó que hay que ver cómo se va a desarrollar esta propuesta y para cuándo. "Si se toma el de verano es una buena medida; si se toma el del invierno nos obligará a cambiar ciertos horarios que tendremos que adaptarnos".

Otro de los sectores destacados de la economía de la ciudad es el comercio. El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, mostró el apoyo del sector a este cambio porque el mismo "puede mejorar la productividad" y a la vez "también facilitará la conciliación familiar de los trabajadores".

De seguir con el horario de verano, se lograría más luz solar durante las tardes, pero amanecería pasadas las nueve de la mañana, lo que también repercutiría en el gasto que generan algunos servicios públicos (como el alumbrado) y en los trabajos que se desarrollan al aire libre (como la construcción o la restauración de edificios), que tendrían que postergar su hora de inicio. En el de invierno, por contra, anochece antes, pero amanece, como muy tarde, a las 08:30.

Por su parte, el físico de la Universidad de Sevilla (US), José María Martín Olalla, ha resaltado que con esta decisión se ha "roto" una "estabilidad" horaria en Europa que era "bastante larga", de "aproximadamente unos 45 años". "No hay razón objetiva que indique que tengamos una necesidad de realizar el cambio estacional. Si fuese un problema no nos comportaríamos como nos comportamos en verano o en invierno. No sabemos cómo va a reaccionar la sociedad española o la europea si se elimina el cambio estacional. Creo que la estabilidad es un valor en sí mismo".

Las organizaciones ecologistas prefirieron no hacer una valoración sobre esta medida porque aún no es definitiva, si bien coincidieron en que si se elimina el cambio de horario es necesario hacer una evaluación sobre la demanda energética y las emisiones.

Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sí vieron favorable la supresión, ya que el cambio horario afecta a las personas y a los trabajadores, y por ende a las empresas, aunque recuerdan que cualquier distribución del tiempo de trabajo debe ser resuelta en la negociación colectiva.

También los sindicatos aplaudieron la propuesta, como los autónomos, que opinan que la medida beneficiaría en gran parte al mundo de la hostelería y otros servicios, mientras que desde la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles confían en que el fin del cambio de hora en Europa sirva como palanca para otros cambios sociales que beneficiarán la vida de las personas.