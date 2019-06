Vecinos del Distrito Sur exigen la rápida apertura de la piscina de la calle Marbella

Vecinos del Distrito Sur se han concentrado en la piscina municipal de la calle Marbella para exigirle al Ayuntamiento la rápida apertura de unas instalaciones que se encuentran cerradas al no haberse adjudicado su gestión todavía. Estas protestas se suman a las de hace unos días por parte de vecinos de la Fuensanta, quienes por el mismo motivo se manifestaron ante las puertas de la piscina de dicho barrio pidiendo la apertura de la misma.

“No hay fecha aún de apertura y con los plazos que esto requiere, al paso que vamos, la piscina no se abre este año”, ha lamentado el portavoz de los vecinos del Distrito Sur, Manuel Cano. “Como el nuevo alcalde no firme un decreto para su apertura va a ser muy difícil que sea una realidad”, ha añadido Cano, quien también es gerente de gerente de Club Deportivo Unión Deportiva Sur, entidad que hasta el pasado año gestionó las instalaciones de la calle Marbella.

El portavoz de los vecinos ha recordado que ya el pasado año se retrasó la apertura de la piscina hasta el 5 de julio. “Si el alcalde firma ese decreto y el Club Deportivo Unión Deportiva Sur nos sentamos con ellos y llegamos a un acuerdo, la piscina estaría abierta en una semana”, ha defendido Cano.

“Los vecinos me preguntan constantemente que cuando se va a abrir la piscina y yo no sé qué decirles”, ha comentado el portavoz, quien no entiende la incorporación del pago por TPV Terminal Punto de Venta (para abonar los servicios con tarjeta de crédito o débito) que pretende el Ayuntamiento para la piscina, una incorporación que ha sido incluso cuestionada por la Intervención municipal. “Los políticos a veces no sé cómo piensan, ¿cuántas personas creen que hay en el barrio que pagan con tarjeta?”, pregunta.