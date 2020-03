Quien me conozcas ya se puede imaginar cómo estoy llevando yo esto del encierro, a mí que me gusta más la calle que a un gusano de seda las hojas de la morera, imagínense, que si estoy dura mucho yo no sé qué vamos a hacer, que vaya tela. Aunque habrá que aguantarse y hacer lo correcto, yo el primero, aunque no me guste nada, pero es lo que toca, por el bien de todo el mundo, no es hora de egoísmos.

Que de todo se sale, como se siempre hemos dicho, y de esta también vamos a salir, que no le quepa duda a nadie, a nadie. Y que es duro, eso no hay quien lo niegue, pero es lo que nos toca ahora, lo que nos toca, y no le demos más vueltas porque esa es la realidad, nos guste o no. Tenemos que hacerlo por responsabilidad, porque sin darnos cuenta podemos hacer que mucha más gente pille este virus, y que mientras menos seamos antes se acaba, que eso es así, tal cual, no lo pensemos más.

Y que vamos a salir, eso es lo que tenemos que pensar, con un cardenal, con menos caprichos, sí, pero valorando más todo lo que tenemos, y que es más de lo que podamos imaginar. Porque cuando algo te falta es cuando realmente te das cuenta de lo mucho que lo disfrutas, por muy chicas que pensemos que son esas cosas, pero ahí están.

Yo ahora me acuerdo mucho de mis padres, mucho, siempre me acuerdo pero ahora más, que no me habría gustado verlos viviendo esto, con todo lo que ya tuvieron que pasar en sus vidas. Y también me acuerdo de las personas que quiero, mi familia, mis amigos, de la gente del barrio, de toda Córdoba, a las que tanto quiero.

Y es que nunca nos podríamos haber imaginado esto, vamos, que lo habíamos visto en las películas y ya está, y ahora lo tenemos aquí. Pues a llevarlo de la mejor manera, que en responsabilidad y en hacer bien las cosas no nos va a ganar nunca nadie, pero nadie, que los cordobeses siempre hemos sido un ejemplo en los peores momento y lo vamos a seguir siendo.

En fin, que lo único que pido es que esto pase lo antes posible y que abran de nuevo las calles. Ya ves tú en la época que ha llegado, con todo lo que celebramos por estos meses, pero bueno, lo importante es que lo podamos seguir celebrando en el futuro, y reírnos de esto cuando pase, y que sea lo antes posible. Les deseo a todos que lo lleven de la mejor manera y que el virus se quede lejos de ustedes y de sus familias. Y a celebrarlo como se merece cuando esto pase, que pasará, vamos a tenerlo claro porque esa es la única verdad. Ánimo y fuerza.