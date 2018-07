Valenzuela pedirá ideas a instituciones y agentes sociales para el Aeropuerto

La nueva subdelegada del Gobierno central en Córdoba, Rafaela Valenzuela, convocará el próximo septiembre a responsables del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía, además de "a los agentes sociales y económicos", para presentarles formalmente el Plan de Marketing del Aeropuerto de Córdoba y pedirles que "aporten ideas" para "sacar partido" a la inversión hecha en esta infraestructura. En este sentido, Valenzuela señaló que "hay que rentabilizar" las "importantes mejoras que se han hecho en el Aeropuerto, en la torre de control, con la implantación del sistema AFIS y con la ampliación de la pista", entre otras, que han supuesto decenas de millones de euros de inversión.

Ahora se trata, según insistió, de aprovechar al máximo esta infraestructura porque "tiene un gran potencial" y hay que "buscar las fórmulas para que sea mucho más utilizada", en beneficio del turismo, y ello "es una tarea compartida, en la todo el mundo puede aportar sus ideas", insistió.

Esta es la razón por la que la subdelegada considerado oportuna la creación de una mesa o comisión de trabajo, "como la que hay para el Aeropuerto de Granada", en la que tomen parte "a partir de septiembre" las tres administraciones y los agentes sociales y económicos de Córdoba, pues "el Plan de Marketing del Aeropuerto está abierto a las aportaciones" que quieran hacer.

En lo referido al desdoble de la actual N-432 (Badajoz-Córdoba-Granada) para su conversión en la A-81, la subdelegada explicó que con la partida económica recogida en este proyecto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año "no se puede hacer mucho, eso está claro", pero además "había unos estudios previos que caducaron en su momento y, por tanto, hay que comenzar prácticamente desde cero con este proyecto", lamentó. Para ella, lo importante en cualquier caso "es ir redactando esos estudios previos y proyectos, e ir acometiendo, al menos, las mejoras más urgentes, pero en el marco de un proyecto global, es decir, no serían actuaciones" aisladas, ya que se debe tener en cuenta que son proyectos que requerirán "informes de impacto ambiental, es decir, que no es un proceso corto, pues poner en carga una infraestructura como ésta requiere un periodo de tiempo importante, por su propia tramitación". Pero la cuestión es que se empezará a "caminar en ese sentido" y se empezará a "dibujar" la conversión de la actual carretera nacional en autovía, sobre todo a partir de los PGE para 2019, primero con "los tramos más problemáticos, pero en el marco de lo que será un proyecto global, de lo que será el desdoblamiento" de la N-432.

Sobre la puesta en marcha del servicio ferroviario de Cercanías para la ciudad de Córdoba, Valenzuela manifestó que "de manera inmediata" se firmará el convenio preciso para que Renfe lo active, de forma que pueda comenzar a funcionar entre septiembre y octubre. Por lo que se refiere a la extensión del cercanías hasta Palma del Río y Villa del Río, Valenzuela cree que es "un proyecto interesante, sensato y coherente, que se sitúa más en el medio plazo".