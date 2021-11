Urbanismo prepara una batería de medidas para frenar los abusos de los veladores

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) prepara una batería de medidas para frenar los abusos de los veladores en las fiestas de Navidad y tras haber superado los días más duros por la pandemia, cuando se permitió a la hostelería ampliar sus terrazas para paliar la crisis económica. Así lo ha informado a el Día el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, tras la reunión de la Mesa de Veladores, que se ha celebrado en la tarde de este martes en el Ayuntamiento.

Según De Gracia, han acordado que estas consideraciones deberían estar vigentes dentro de 15 días para que se puedan aplicar en Navidad. "Urbanismo se ha comprometido a elaborar esa batería de medidas", ha informado De Gracia, que espera que se cumpla ese plazo y que ha aclarado que las partes presentes, el delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, el presidente de Hostecor, Francisco de la Torre, y los representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos han propuesto ideas "muy parecidas".

Las tres peticiones por parte de los vecinos van enmarcadas en la accesibilidad, el respeto al tránsito peatonal, el acceso a las viviendas o los recorridos para las personas con movilidad reducida "más allá si hay una mesa más o una mesa menos" en las terrazas. Así, han puesto de manifiesto la necesidad de abordar los lugares en los que consideran necesaria una reordenación de los veladores con mayor urgencia, como son la plaza de la Corredera o la Ronda de Isasa, por ejemplo.

Para los vecinos, "debe primar la defensa de la legalidad, se debe insistir en los que se saltan las normas", ha expresado, a la vez que ha comentado que "no se puede seguir tolerando que no se pongan los planos de los espacios autorizados" para los veladores. Asimismo, De Gracia ha incidido en la necesidad de tomar medidas en zonas de la ciudad que "se han convertido en lugares de ocio" y que "no tienen sitio físico para tal fin" como Valdeolleros, donde hay "acumulación de negocios en aceras chicas, sin espacios para pasar".

De la Torre, por su parte, ha subrayado que existe "consenso absoluto" entre las distintas partes, que caminan para conseguir una "ciudad de entendimiento" en este ámbito tras un pasado en el que los posicionamientos eran contrarios. Así, hay consenso para mantener el formato de los veladores covid, ampliados para garantizar el distanciamiento entre los clientes, durante las fechas de la Navidad, teniendo en cuenta además que se está produciendo un repunte de contagios.

También existe unanimidad, ha explicado De la Torre, en la necesidad de combatir los "abusos" y la "competencia desleal" que ejercen algunos hosteleros, con la instalación de un mayor número de mesas de las autorizadas o, incluso, sin contar con licencia de veladores. "Se están dando muchas oportunidades para que todo esté en regla", ha apelado De la Torre a esa pequeña parte del sector que ha aprovechado una mayor permisividad urbanística durante la pandemia para saltarse las normas.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, no ha querido hacer ninguna evaluación sobre la Mesa de Veladores.