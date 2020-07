Urbanismo expedientará a la empresa de aguas de Las Jaras

Lo anunció el pasado 10 de julio y, finalmente, la Gerencia Municipal de Urbanismo va a aprobar este miércoles en su consejo rector iniciar el expediente para la declaración de incumpliento de las obligaciones urbanísticas de la red del ciclo integral del agua de la urbanización Las Jaras.

Así lo ha anunciado el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, quien ha señalado que han tomado la decisión porque las empresas que son las actuales propietarias de la red del ciclo integral del agua en esta urbanización no han presentado el proyecto correspondiente.

Ante esta situación también ha dado comienzo al embargo de más de 6,8 millones de euros de estas compañías. Esta medida, además, "posibilita la ocupación de la red integral del agua en el momento que se apruebe el expediente en el consejo rector", ha detallado Fuentes, quien ha añadido que "la ejecución subsidiara de la red a través de Emacsa será impecable".

De esta cuantía, y según el proyecto para el arreglo de la red, realizado por Emacsa, 2,7 millones de euros serán para reformar la red de saneamiento, 2,4 para la red de abastecimiento y 1,5 para conectar con la artería principal, situada en Los Villares.

Fuentes también ha avanzado que "en septiembre habrá expropiación de fincas para acometer las obras que no se han hecho", al tiempo que ha reconocido que "ahora mismo no podemos entrar porque es privado". La de Las Jaras, ha indicado, "es una red que hay que arreglar".

El también edil de Hacienda ha añadido que "el precio del agua de Las Jaras va a ser el mismo que en Ciudad Jardín, en el Sector Sur o Santa Rosa" y ha subrayado que "la situación que viven los vecinos es injusta".

Parque Logístico

Además de este acuerdo, el consejo rector de Urbanismo también va a dar luz verde a la aprobación inicial de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre el parque logístico de Córdoba, con la que se pasa de "un centro logístico de juguete a uno de alcance mundial" y con la posibilidad de dar cabida a grandes empresas, ha indicado.

Esta innovación proyecta una ordenación más flexible al plantea como opcionales partes de los viales que separan las parcelas logísticas para permitir manzanas de mayor tamaño, mejorando definición de las actividades compatibles tanto en las parcelas logísticas como en las dotacionales y poniendo de relieve el carácter patrimonial de las parcelas logísticas al distinguir con mayor claridad la zona dotacional de los espacios patrimoniales.

El suelo destinado a usos específicamente logísticos es de 193.580,61 metros cuadrados distribuidos en nueve parcelas de diferentes tamaños que oscilan entre 8.044,11 metros cuadrados y 91.273,56; este número de parcelas es orientativo ya que se podrían realizar segregaciones para obtener parcelas de menor tamaño.

Los usos predominantes son los correspondientes a las funciones de logística y distribución: almacenaje, almacenamiento, preparación de pedidos, embalaje, transporte, manutención, oficinas, etc.

Los usos compatibles son los correspondientes al subsistema logístico de producción (montaje componentes, pintura, acabado, personalización pedidos, etc.), a procesos ligeros de transformación no contaminantes y aaparcamiento de vehículos pesados con los servicios correspondientes (vestuarios, oficinas, taquillas, autolavados, talleres adjuntos, básculas, etc.)

Fuentes ha considerado que con esta innovación se "facilita el concepto de nodo de Córdoba", al tiempo que ha criticado que el anterior proyecto "era imposible porque era una obra incompleta con parcelas muy chicas y los operadores son de mucha capacidad de transporte y distribución de mercancías".