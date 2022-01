Urbanismo espera conseguir este año los suelos para continuar las obras de la Ronda del Marrubial de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo espera que sea este año cuando finalmente se concrete la expropiación de las tres viviendas ubicadas entre las calles Julio César y Vázquez Venegas, que darán pie a la segunda fase de las obras de la Ronda del Marrubial y que se encuentran en Tribunales para fijar su precio final. Así lo ha expresado el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, este viernes 21 de enero.

Una y media de las tres casas, que pertenecen a dos propietarios diferentes y que pueden facilitar la continuación de la segunda fase de la obra ya están en manos del Ayuntamiento, mientras que la otra mitad de los inmuebles se encuentran en la Junta de Valoración para definir el precio final que deberá pagar el Consistorio para hacerse con ese suelo, tras no haber alcanzado un acuerdo con su propietario, según lo ha explicado Fuentes.

El edil cree que la expropiación definitiva puede llevarse a cabo "este año, y al momento ya estaremos demoliendo", ha asegurado, un proceso que "hay que seguir antes de ver las obras terminadas".

Asimismo, Fuentes ha insistido en que la obra "no afecta los pabellones militares, el cerramiento no afecta y no hace falta sino las tres casas" y ha apuntado que ya Defensa cedió "los 200 metros que hacían falta".

Las obras de la primera fase, que supusieron la construcción de un carril bici y la conservación de la muralla almohade, hará este 2022 tres años ya que concluyeron y la segunda, la más demandada por los vecinos y que consiste en arreglar la vía central con dos carriles más, además de los que ya tiene, y ordenar el acerado que linda con el barrio de Lepanto, deberá esperar solo a la expropiación de las tres viviendas, según ha informado Fuentes, y que la Junta de Andalucía pueda entonces licitar las obras y tener "noticias muy brevemente".