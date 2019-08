Urbanismo apuesta por "levantar el foco" de los veladores y llegar al "consenso"

El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha expresado su apuesta por “levantar el foco” de la situación de los veladores, tras haberse “focalizado y radiado reuniones que no han sido buenas”, de manera que “se ha creado un malestar”, y ante ello como solución confía en “el consenso” entre vecinos y empresarios.

No obstante, el concejal ha aclarado que es “partidario de que las cosas se hagan rápido”, de modo que “aquí comisiones las justas y necesarias” después de haber “criticado durante cuatro años las comisiones”, porque, a su juicio, “al final las cosas no se resuelven, los problemas no se arreglan y la gente se desencanta”.

Al respecto, ha detallado que se ha reunido con representantes de los vecinos y empresarios, con los que se ha compartido “la inquietud de que había que levantar el foco de la comisión de veladores”, puesto que “se demoniza al sector y se crean problemas a los vecinos”, con una situación “muy incómoda”.

En este sentido, Fuentes ha valorado que hay “una voluntad de colaboración” tanto de Hostecor como del movimiento vecinal, aunque se ha acordado “tener mucha discreción, no seguir poniendo el foco en estos debates y alcanzar acuerdos para evitar el malestar” generado entre los vecinos y el sector de la restauración que “crea empleo y riqueza”, ha remarcado.