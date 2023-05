La Universidad de Córdoba defiende la primera primera tesis doctoral de España en régimen de cotutela con Irán

La Universidad de Córdoba (UCO) ha celebrado por primera vez el acto de defensa de una tesis doctoral elaborada en régimen de cotutela entre una universidad española y una iraní. La ya doctora Zahra Nazemi, graduada en Literatura y Lengua Inglesa por la Universidad de Shiraz, ha obtenido la máxima calificación según el sistema universitario iraní, lo que equivale en el cómputo español a la concesión del Sobresaliente Cum Laude.

El trabajo ha sido defendido en la Universidad Irání, aunque se ha permitido el acceso a la sesión pública mediante videoconferencia.

La tesis doctoral, realizada dentro del programa de Lenguas y Cultura de la UCO, lleva el título de Literary Topoi of Greek Tragedy in Modern American Drama: A Study of Eugene O’Neill’s Plays. De carácter comparativo e intertextual, es la primera investigación sistemática sobre la presencia de la literatura clásica en el teatro del dramaturgo americano Eugene O’Neill (1888-1953), ganador de cuatro premios Pulitzer y el Premio Nobel de Literatura en 1936.

Entre otras cuestiones, el trabajo demuestra que el escritor recreó tópicos y esquemas narrativos clásicos en sus piezas teatrales, como el triángulo de Potifar, el amor a primera vista, la declaración de amor, el paso del odio al amor o el amor no correspondido.

Durante los últimos cinco años la tesis ha sido elaborada en régimen de cotutela entre la Universidad de Razi (con sede en la ciudad de Kermanshah, al oeste de Irán) y la UCO.

Por su parte, los directores de la tesis han sido los profesores Nasser Maleki y Gabriel Laguna Mariscal, miembro este último de la Universidad de Córdoba. El trabajo ha sido defendido en la citada institución iraní, aunque se ha permitido el acceso a la sesión pública mediante videoconferencia. Como representante de la UCO, ha formado parte del tribunal evaluador el profesor Juan de Dios Torralbo Caballero, catedrático de Filología Inglesa.

Según ha informado la UCO, todos los miembros del tribunal han manifestado su deseo de que "esta primera tesis defendida en cotutela entre la universidad de Razi y la UCO solo sea el comienzo de un camino de colaboración académica y científica entre ambas instituciones".

La doctora Zahara Nazemi cursó un máster en Literatura Inglesa en la Universidad del Golfo Pérsico y ha presentado su tesis con mención internacional, a cuyo objeto ha realizado estancias de investigación en Francia (École Normale Supérieure de Lyon), Alemania (Freie Universität Berlin) y la propia España (Universidad de Alcalá).

La investigadora ha publicado sus trabajos en prestigiosas revistas académicas. Además, ha divulgado parte de sus resultados científicos en un artículo publicado en The Conversation y en el certamen de monólogos científicos de la Universidad de Córdoba Cuéntame tu tesis, en el que obtuvo el segundo premio.