UGT y CCOO animan a sumarse a un Primero de Mayo virtual en homenaje a las víctimas del coronavirus

La celebración del Primero de Mayo de este año no podrá ser en las calles, por lo que UGT y CCOO han animado a toda la clase trabajadora a conmemorar esta jornada reivindicativa en las redes sociales. Una iniciativa que este año se realiza con el lema Trabajo y servicios públicos: Otro modelo social y económico es necesario y que pretende ser un homenaje a los trabajadores que se han visto afectados por la pandemia del covid-19.

Y es que la crisis sanitaria que está teniendo "efectos laborales devastadores" en la provincia, además de muchas pérdidas humanas, como han lamentado este miércoles los sindicatos. Lo cierto es que Córdoba llega al Día Internacional de los Trabajadores con la tasa de paro más alta de España, con un 24,8%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que esta misma semana ha publicado el Instituto Nacional de Estadística con datos correspondientes al primer trimestre del año.

Se trata de una de las tasas más elevadas de los últimos años e, incluso por encima de las registradas al inicio de la crisis de 2008, cuando superaba ligeramente el 20%, pero en la que que no se incluyen las cifras correspondientes a las consecuencias de la crisis del coronavirus, ni la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleos con suspensión de empleo, ya que que, según la metodología de la EPA, "se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea inferior a tres meses". Desde CCOO y UGT han insistido en "la necesidad, ahora más que nunca, de luchar en este Primero de Mayo por una sociedad más justa y solidaria que no deje atrás a nadie y que sitúe a las personas y su bienestar por delante de los intereses económicos de unos pocos".

El secretario general de UGT Córdoba, Vicente Palomares, ha apuntado que “aunque es un Primero de Mayo atípico en el que no podremos estar en la calle, eso no significa que no lo celebremos aún con más impulso desde las redes sociales, junto con todos los trabajadores de la provincia de Córdoba. Este Primero de Mayo está, más que nunca, dedicado a las personas, sobre todo, a las que se están dedicando a salvar la vida de otras personas”.

En este sentido, Marina Borrego, secretaria general de CCOO de Córdoba, ha señalado que la pandemia "nos está dejando enseñanzas muy importantes, como el valor insustituible de los trabajos sanitarios, sociosanitarios, de limpieza, de cuidados de personas, de trabajadores y trabajadoras del campo, de transportistas, de respondedoras y empleados de los supermercados y muchas otras actividades caracterizadas por la precariedad, la feminización y los bajos salarios”.

Según Borrego, “en este momento tan crítico se ha demostrado el valor de los servicios públicos , indispensables en una sociedad democrática”. Así, la responsable sindical ha asegurado que “tenemos un personal sanitario extraordinario, que no son héroes, son trabajadores y trabajadoras, son un servicio público que se juega la vida por la ciudadanía, pero hacen falta recursos materiales y humanos para nuestra sanidad y servicios sociosanitarios, pero esa dotación tiene que llegar también para el resto de servicios públicos, con el objetivo de cumplir el mandato del artículo 1 de nuestra Constitución”.

En esta misma línea, Palomares ha expuesto que “esta situación nos tiene que hacer reflexionar sobre la necesidad de tener unos servicios públicos fuertes, que se han visto mermados en la última década”. En su opinión, “de esta crisis tenemos que salir todos a la vez, no como en la crisis de 2008, por eso no podemos repetir políticas que hagan que la brecha entre los que más tienen y los que menos se siga incrementando”.

Todo esto, “nos tiene que llevar a revisar un sistema laboral que no sirve, que se sustenta en la temporalidad, la precariedad y en salarios bajos”, ha defendido Borrego. Por su parte, Palomares ha recordado que estos cambios son aún más necesarios en Córdoba, que “se sustenta en un modelo productivo basado en sectores con una enorme estacionalidad, que la hacen más vulnerable a las crisis”.

Logros resultantes del diálogo social

Desde el primer momento, las organizaciones sindicales han presentado propuestas para evitar que la crisis destruya empleo y deje "en la pobreza más absoluta" a amplias capas de la ciudadanía han destacado. La promoción y primacía de los mecanismos de ajuste temporal, las suspensiones y reducciones de jornada -a través del mecanismo de los ERTE-; las prestaciones por desempleo a contador cero para todas las personas afectadas, tuvieran o no adquirido el derecho a las mismas; las ayudas y subsidios extraordinarios son, en gran parte, el "resultado de la exigencia sindical en el marco del diálogo social".

Constituyen instrumentos "aún insuficientes", pero que han situado la respuesta a la crisis en una vía diferente, centrada en la atención a los problemas de las personas y en una nueva forma de percibir las necesidades de este país.